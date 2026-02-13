汐止區文化里溪畔櫻花開8成 適合走春賞花低碳遊

過年感受粉紅魅力，汐止區的「康誥坑溪文化櫻花季」展開，現在步道沿線200株的櫻花美麗綻放中，目前花開8成，每天都吸引好多人賞花，過年期間花開最美，也邀請民眾過年九天連假來走春，感受櫻花粉嫩魅力，而且賞花位置就在汐科火車站附近，民眾也可以搭火車來一趟低碳旅遊。

在汐止區文化里的康誥坑溪步道，種植了上百株台灣山櫻花，現在沿著溪岸盛開的桃紅花海，讓民眾感受到早春浪漫的視覺饗宴，吸引不少遠道而來的賞花遊客，有從台東、樹林搭火車來的，也有一早搭7點多的區間快車，從新竹來的外地遊客。

民眾說，搭火車直接走過來不用10分鐘，大概8分鐘就到了，還蠻近的，因為看FB還有聽說這裡的櫻花很漂亮，很羨慕，所以心動不如行動，趕緊搭火車來賞櫻花，真的很美。

就在汐科火車站附近，下了火車大約10分鐘的路程，沿途就可以邊賞花，這一天新北市議員白珮茹及汐止區長林慶豐也特地來賞花，感受櫻花粉嫩魅力，現在花開大約有8成了，不少櫻花進入滿開，民眾拍不停，仔細看，上頭好多蜜蜂也忙著採蜜，過年九天連假，也邀請民眾來走春。

新北市議員白珮茹提到，天氣很好，來到文化里走走，櫻花可以說是爆開了，非常的漂亮，雖然現在是過年前還沒到假日，已經有很多遊客遠道而來，包括新竹、台北很多的地方，搭火車，用低碳旅遊的方式，參訪汐止這個美麗的城市，汐止獨有的特色就是，不止有櫻花，還有天然的康誥坑溪，在櫻花道的盡頭還有福興宮，土地公爺爺非常靈驗，歡迎大家來參拜，每一年的櫻花季，汐止地區因為櫻花的盛開，吸引各地的遊客，看到城市之美，希望大家過年能來汐止走一走。

汐止區長林慶豐表示，今天特地來康誥坑溪櫻花季賞花，希望大家過年期間都能來汐止賞花，汐止區公所誠摯邀請市民朋友把握花期，搭乘大眾運輸或由汐科站步行前往櫻花步道，在漫步粉紅花海與觀賞主題燈箱的過程中，親身體驗專屬於汐止文化櫻花季的浪漫早春氛圍。

文化里長余寶聰指出，這幾天好天氣，會一直到過年，目前櫻花開應該有7-8成了，太陽公公出來就爆開，好天氣遊客好多，還有幼兒園帶小朋友來，在過年九天年假，市民朋友要賞櫻，文化里櫻花步道是最適合老少咸宜的賞櫻景點，歡迎來文化里走春賞櫻。