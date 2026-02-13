安心採買年貨 汐止中正市場首創打造市場徒步區

就要過年了，傳統市場湧入採買年貨的人潮，為了讓民眾能夠安心買菜、採買年貨，汐止區今年首創在過年前的採買高峰期，在中正市場實施交通管制，禁止汽機車進入，打造行人徒步區，避免菜市場裡人車爭道，確保用路人安全與交通順暢。

汐止區副區長葉振宜表示，汐止中正市場位於中正路上屬傳統街道型市場，且位址鄰近火車站，每逢農曆春節前夕，每年採買人潮與車流較平時遽增，人車爭道時常造成爭議。為此，汐止區公所今年請新北市政府警察局汐止分局研擬交通管制計畫、並邀集新北市政府交通局、新北市政府養護工程處、新北市政府市場處、市場自治會，以及轄內議員、里長等相關單位共同研議，在取得各方共識後，決議實施部分路口交通管制與行人徒步區措施，以確保用路人安全與交通順暢。

汐止警分局交通組長呂宗霖指出，管制時間定於2/14日至16日，每日上午8時至下午2時。管制區域：禁止汽、機車進入路口共五處，分別是中正路與信義路口、中正路與和平街口、中正路濟德宮前、民生街7號教堂前、以及公園路忠順廟前，另外，還有禁止汽車進入路口一處，大同路2段與公園路口。

為期三天，管制時間從2/14日到16日，也就是星期六、星期日，以及星期一除夕當天，每天的上午8點到下午2點，管制區域會在周邊五個路口進行交通管制，禁止汽機車進入，打造市場徒步區，避免人車爭道，民眾安心逛市場買年貨，今(13)日，汐止區公所及警分局也帶隊進到市場裡宣導，民眾都願意配合，也很開心有這項新措施。

民眾說，不讓機車騎進市場很好，早就該實施了，走路買菜不用再跟機車擠成一團，安全多了。

呂宗霖提到，除中正市場實施重點管制外，針對轄內秀峰、金龍、力行及林森等其他傳統市場，汐止分局亦將編排警力加強巡守，維持周邊交通秩序。警方特別呼籲，春節前夕各市場周邊人車流量將達高峰，請前往採買的民眾務必發揮耐心，確實遵守現場員警與義交人員的指揮，切勿在管制區域周邊併排停車或違規暫停，以免造成交通癱瘓。