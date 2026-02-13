快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

新北警婦幼安全創意競賽今起徵件 海報、攝影、Logo設計至5月11日止

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市警局婦幼安全創意競賽今起開始徵件，競賽項目包括海報、攝影、Logo設計創作，收件至今年5月11日止。圖／警局提供
新北市警局婦幼安全創意競賽今起開始徵件，競賽項目包括海報、攝影、Logo設計創作，收件至今年5月11日止。圖／警局提供

新北市警察局婦幼安全創作比賽今年邁入第15屆，持續以創意作為溝通橋梁，打破既有宣導框架，讓婦幼安全議題以更貼近人心的方式被看見，邀請全民加入守護行列，加入結合藝術、設計與公共議題的年度創意平台，藉由創作比賽的形式，不僅讓安全觀念走入生活，更讓每一件作品成為推動友善城市的重要力量。

這屆競賽以多元視角回應不同族群的創作能量，設置三大類別，包含「國民小學海報創作」、「攝影創作」及全新推出的「Logo設計創作」。國小海報創作專為新北市各公私立國小學童打造，透過孩子們純真的畫筆，描繪對婦幼安全的理解與自我保護意識；攝影創作則鼓勵民眾以影像捕捉日常中值得被看見的守護與關懷瞬間；而Logo設計創作，則期待參賽者以簡潔有力的視覺語言，形塑婦幼安全的核心精神與象徵意涵，讓安全理念以設計形式深入人心。

市警局指出，為肯定創作者的投入與用心，各類組將分別評選出金、銀、銅獎及佳作6名，其中攝影創作及Logo設計創作最高可獲得1萬元禮券，另頒發獎盃及獎狀，總獎金高達12萬2千元，期盼吸引更多優秀創意匯聚，讓婦幼安全議題被更多人看見、討論與記住。

比賽活動收件日期自即日起至115年5月11日止，郵寄以郵戳為憑。詳細參賽辦法與相關資訊，可至新北市政府警察局婦幼警察隊官網，或追蹤官方Facebook及Instagram粉絲專頁查詢。一年一度的創意舞台已開啟，邀請全民用設計、影像與畫筆，為婦幼安全留下最有力的象徵。

設計 新北

延伸閱讀

祝福恭喜李四川選新北 謝國樑：未來基隆新北會很緊密地合作

影／多愛賭！新北警「鐵騎專案」執行14日破207件賭博案

影／李四川選新北還有藍白合？黃國昌：用最好的方式挑選最強候選人

侯家軍出征！陳柏翰挑戰新北議員 彭康傑選桃園

相關新聞

萬金「杜鵑之道」適合走春踏青 線上投票還可抽神秘禮包

2026萬金杜鵑花展集結在地IP、藝術家與花農，在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，適逢農曆馬年，新北市府以「馬上出花」...

新北警婦幼安全創意競賽今起徵件 海報、攝影、Logo設計至5月11日止

新北市警察局婦幼安全創作比賽今年邁入第15屆，持續以創意作為溝通橋梁，打破既有宣導框架，讓婦幼安全議題以更貼近人心的方式...

春節假期前夕 蔣萬安赴北市聯醫慰勞醫護人員辛勞

農曆新年將至，為感謝第一線醫療及醫護人員全年無休守護市民健康，台北市長蔣萬安於春節前夕前往台北市立聯合醫院慰勞醫護團隊，...

新板特定區國家兒童未來館通過都市設計審議 預計今年開工

位於新北板橋車站旁「特專三」用地的「國家兒童未來館」，於今日通過都市設計審議，象徵新板特區發展關鍵拼圖到位。

走春推薦！蘆洲鴨母港炮仗花蓄勢待發 待暖陽催開「橘紅瀑布」

隨著農曆春節腳步接近，蘆洲區鴨母港溝兩岸的「炮仗花」，已悄悄吐露花苞與初綻橘紅花朵。目前已見初綻景色，根據氣象預報，農曆...

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

「玉里橋頭臭豆腐」進駐台北，味道引發民怨。但食物香臭與一般空汙、噪音不同，難以量化，稽查人員坦言有時是主觀感受，也有民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。