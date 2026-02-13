新北警婦幼安全創意競賽今起徵件 海報、攝影、Logo設計至5月11日止

新北市警察局婦幼安全創作比賽今年邁入第15屆，持續以創意作為溝通橋梁，打破既有宣導框架，讓婦幼安全議題以更貼近人心的方式被看見，邀請全民加入守護行列，加入結合藝術、設計與公共議題的年度創意平台，藉由創作比賽的形式，不僅讓安全觀念走入生活，更讓每一件作品成為推動友善城市的重要力量。

這屆競賽以多元視角回應不同族群的創作能量，設置三大類別，包含「國民小學海報創作」、「攝影創作」及全新推出的「Logo設計創作」。國小海報創作專為新北市各公私立國小學童打造，透過孩子們純真的畫筆，描繪對婦幼安全的理解與自我保護意識；攝影創作則鼓勵民眾以影像捕捉日常中值得被看見的守護與關懷瞬間；而Logo設計創作，則期待參賽者以簡潔有力的視覺語言，形塑婦幼安全的核心精神與象徵意涵，讓安全理念以設計形式深入人心。

市警局指出，為肯定創作者的投入與用心，各類組將分別評選出金、銀、銅獎及佳作6名，其中攝影創作及Logo設計創作最高可獲得1萬元禮券，另頒發獎盃及獎狀，總獎金高達12萬2千元，期盼吸引更多優秀創意匯聚，讓婦幼安全議題被更多人看見、討論與記住。

比賽活動收件日期自即日起至115年5月11日止，郵寄以郵戳為憑。詳細參賽辦法與相關資訊，可至新北市政府警察局婦幼警察隊官網，或追蹤官方Facebook及Instagram粉絲專頁查詢。一年一度的創意舞台已開啟，邀請全民用設計、影像與畫筆，為婦幼安全留下最有力的象徵。