春節假期前夕 蔣萬安赴北市聯醫慰勞醫護人員辛勞

農曆新年將至，為感謝第一線醫療及醫護人員全年無休守護市民健康，台北市長蔣萬安於春節前夕前往台北市立聯合醫院慰勞醫護團隊，除向同仁致意並致贈新春祝福外，表示市府近期推動之醫護支持措施，包括提高聯醫獎勵金提撥率5%、調整醫事人員夜班費平均調幅8%至22%，以及協助爭取「首都醫護職務繁重加給」等政策方向，展現市府強化醫療人力穩定與照護量能之具體作為。

農曆新年將至，為感謝第一線醫療及醫護人員全年無休守護市民健康，台北市長蔣萬安於春節前夕前往台北市立聯合醫院慰勞醫護團隊。記者曾吉松／攝影