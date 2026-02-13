萬金「杜鵑之道」適合走春踏青 線上投票還可抽神秘禮包

2026萬金杜鵑花展集結在地IP、藝術家與花農，在金山中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，適逢農曆馬年，新北市府以「馬上出花」為號召，即日起至3月8日邀請民眾走春踏青，參加「杜鵑之道人氣大賞」線上票選，參與投票就有機會將期間限定神秘禮包帶回家。

本屆花展以「心享萬金遊」為核心精神，首創在地IP、藝術家、新北市金屬門窗商業同業公會及花農跨界共創模式，展現萬金地區剛柔並濟的在地精神，在金山展區總共有8組杜鵑花藝作品，這些作品利用堅硬的鋼材搭配嬌柔的杜鵑，將萬金文化轉譯為可親可感的花藝地景，讓杜鵑之美成為一場在喧囂中尋找安靜角落的心靈療癒之旅，即日起至3月8日，民眾可至「稼日蒔光」臉書粉絲頁，為最喜愛的作品點讚投票，參與投票就有機會抽中期間限定神秘禮包。

新北市農業局長諶錫輝表示，萬金地區是全台杜鵑花苗主要產區，市府推動「三生農業」願景，以生活、生產、生態三面向將生產優勢進一步轉化為品牌美學，除了賞花，備受矚目的「萬金杜鵑攝影比賽」也將同步開跑，今年首度開放手機拍攝，邀請民眾於花展期間以杜鵑花為主題拍攝，收件期間為3月9日12時至3月22日止，活動詳情請至萬金杜鵑官網查詢。

為方便民眾「馬上出發」，雄獅旅行社也響應推出「花開富貴發發發！萬金杜鵑初春賞花一日遊」，串聯萬金雙展區、富貴角燈塔、金山老街與芝蘭公園海上觀景平台等景點，並貼心配置「小天使」為遊客拍攝紀念美照。