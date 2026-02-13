新板特定區國家兒童未來館通過都市設計審議 預計今年開工

位於新北板橋車站旁「特專三」用地的「國家兒童未來館」，於今日通過都市設計審議，象徵新板特區發展關鍵拼圖到位。

這座以「森林中立體兒童之城」為設計理念的場館，為全國首座國家級兒童文化場域，為城市注入嶄新公共服務機能，也讓新板特區多年來規畫的立體城市藍圖，再向前邁進重要一步。

新板特區以「超級浩市達（SUPER HOPSCA）」作為整體發展願景藍圖，強調高運量交通、商務辦公、購物娛樂、公共開放空間與行政服務等機能整合，透過空橋系統與立體動線串聯城市各項核心設施，打造高度整合的都市生活圈。

此次國家兒童未來館推動，不僅補強公共文化與親子友善服務機能，更讓十餘年前提出的整合型城市藍圖逐步走入市民日常生活，使新板特區由構想邁向具體生活實景。

新北市城鄉局長黃國峰表示，本案通過審議對新板地區發展具有雙重意義。首先，在都市交通與步行環境面向，國家兒童未來館將補齊新板空橋系統的最後一塊拼圖。新板空橋系統係市府透過都市計畫要求設置之立體人行聯通網絡，串聯百貨商場、飯店及公共設施，提升交通安全與步行舒適度。

黃國峰表示，本案未來將新建兩座關鍵天橋，一端銜接公益設施（玩聚窩、新板藝廊）與百貨商場，另一端直通捷運環狀線板橋站及五鐵共構之板橋車站，落實人車分流。未來家長帶著孩子從板橋車站出站後，不必穿越車流，即可透過立體空橋一路安全步行直達兒童未來館與萬坪公園綠帶，形塑完整親子友善生活動線。

其次，在都市發展與空間整合面向，基地採低建蔽率規畫，其餘留設2萬4千平方公尺以上大面積開放空間及公共使用場域，保留既有大型樹木，並與鄰近萬坪都會公園綠帶緊密串聯，形塑連續性綠帶與步行動線，並增加綠覆面積，提升整體環境品質與都市景觀層次，成為新板特區的重要節點。