走春推薦！蘆洲鴨母港炮仗花蓄勢待發 待暖陽催開「橘紅瀑布」
隨著農曆春節腳步接近，蘆洲區鴨母港溝兩岸的「炮仗花」，已悄悄吐露花苞與初綻橘紅花朵。目前已見初綻景色，根據氣象預報，農曆春節期間天氣將轉晴回暖，屆時在暖陽的催化下，預計炮仗花將全面盛開，形成壯觀的橘紅花海，是民眾新春假期「走春」的最佳去處。
新北市水利局指出，鴨母港溝過去給人的印象較為陳舊，近年積極整治與環境優化下，如今已變身為水質清澈、生態豐富的休憩景點，常可見白鷺鷥駐足。除了水環境改善，市府在兩岸河道綿延約500公尺的人行道旁，種植了大量的炮仗花。炮仗花因花型長筒狀、成串垂墜如下垂的鞭炮而得名，帶有「紅紅火火」、「富貴吉祥」的寓意，非常應景。
水利局長宋德仁說，針對今年的花況，受近日冷氣團影響，花朵綻放速度稍緩，目前正處於「蓄勢待發」的階段。這幾天民眾路過已可看見花苞掛滿枝頭，彷彿正在等待太陽露臉的那一刻。預估隨著春節假期天氣好轉，陽光灑落之際，成千上萬的炮仗花將瞬間「炸」開，屆時兩岸堤牆將被橘紅色的花瀑覆蓋，展現如黃金瀑布般的壯麗視覺效果。
水利局表示，民眾可把握農曆春節連假的好天氣，搭乘捷運至蘆洲站，轉乘公車或步行至鴨母港溝。白天可以漫步於林蔭步道，欣賞垂掛的橘紅花牆與綠意盎然的藤蔓交織，感受春意盎然的氣息；若時間充裕，傍晚亦可留步欣賞河岸的光雕夜景，體驗截然不同的浪漫氛圍。
