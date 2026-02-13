臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

「玉里橋頭臭豆腐」進駐台北，味道引發民怨。但食物香臭與一般空汙、噪音不同，難以量化，稽查人員坦言有時是主觀感受，也有民眾好奇夜市旁的住戶不就可天天檢舉？北市環保局說，先勸導業者並要求改善，若後續陳情仍不斷，就會啟動中央唯一公告的檢測方式「異味汙染物官能測定」。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，依空汙法第20條規定，公私場所固定汙染源排放空氣汙染物，應符合排放標準；不論是臭、酸、焦及甜等氣味，只要能引起厭惡或其他不良情緒反應都是受管制的汙染物。過往曾接獲民眾檢舉，咖啡店、煮水餃、臭豆腐等味道造成身體不適。

她說，人的嗅覺是最敏感的感官，加上聞到味道後的心理感受等主觀看法，因此環保局會採目前中央唯一公告的檢測方式「異味汙染物官能測定法」，以客觀量測方式判定異味程度。

顏伶珍指出，該方法是以乾淨空氣稀釋樣品袋，再由嗅覺試驗合格且測定時身體狀況正常的6名嗅覺判定員，逐一判斷是否有味道，再以異味汙染物濃度表示；檢測值由實驗室依公式運算，工業區與農業區則是30，住宅、商業區等工商場廠的異味指數檢測值標準為10。

她說，檢測值如超標即可依法裁處，攤商罰鍰2萬元起跳，工商場廠則是10萬元至2000萬元，若於空汙不良季節、累犯恐加重金額，通常開罰後，業者都會願意改善，否則複查不過仍會挨罰；北市曾有燒烤店因味道過重遭開罰90多萬元。

顏伶珍說，環保局稽查時間是依陳情人指定時段或餐廳營業作業時間，稽查人員到場稽查散布油煙或異味汙染物，檢視油煙或異味汙染物收集及處理設備運作是否正常、功能是否足夠、了解店家的設備維護保養及記錄，也會希望陳情民眾可陪同至居家住所，以便更貼近了解受影響程度，若陳情人不願會同，環保局則在店外檢測。

她提到，異味汙染物官能測定每次須花費2至3萬元，也要安排陳情人、店家、實驗室等人時間同步進行。因此環保局接獲管委會、多位民眾或連署等陳情時，會先到場了解狀況，並開立勸導單要求業者改善、說明相關罰則，經後續觀察，若仍有異味、陳情不斷，環保局就會啟動異味汙染物官能測定。