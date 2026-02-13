快閃店也被罰！花蓮知名臭豆腐進軍台北 環保局狂接上百件檢舉

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
花蓮「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，味道濃烈惹怨，開業當月平均1天被3度檢舉。記者蘇健忠／攝影
花蓮「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，味道濃烈惹怨，開業當月平均1天被3度檢舉。記者蘇健忠／攝影

花蓮「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北捷運劍南路站附近，味道濃烈惹怨，甚至有住戶稱焦慮得都把頭髮拔光了，開業當月平均1天被3度檢舉，1年多來共149件。北市環保局說，該業者的快閃店、實體店面共兩度官能測定，不符排放標準，分別開罰2.4萬元、58.5萬元。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍提到，玉里橋頭臭豆腐2024年初在台北設有快閃店，因沒有開立統一發票，非屬工商場廠的規模，環保局依異味汙染物官能測定法的測值17，裁罰2.4萬元。

顏伶珍指出，實體店面於同年底進駐大直後，環保局接獲多件民眾陳情異味問題，經稽查、業者改善，去年2月9日以異味汙染物官能測定法採樣，檢測結果71，超過排放標準10，依法開罰58.5萬元罰緩並限期改善。

她說，台北店開幕迄今，環保局共接獲149件1999電話、網路陳情，開業當月21日至31日共33件，2025年1月至6月共98件、7月至12月下降至14件，今年至2月10日共4件。

顏伶珍表示，環保局只要接獲陳情案件，都會依規定到場稽查，稽查人員不定期現場查察、要求設備正常操作等，近日原有規畫再檢測，昨日上午9時許接獲陳情，已派員於營業期間到場稽查，除要求落實各項防制設施，也不排除未來官能測定。

環保局 橋頭臭豆腐 快閃 罰款

