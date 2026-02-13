高齡者認養狗被質疑能照顧嗎 新北動保處：有審核

近年新北各動物之家認養飼主逾六十五歲比率約一成，一名淡水八旬老翁到板橋動物之家收養黑色米克思，有志工在社群表示「高齡者有辦法照顧狗嗎？」此舉引發討論。新北動保處表示，法規對領養人未有年齡、經濟條件限制，出養前會進行主客觀條件評估。

淡水耿爺爺養狗資歷約四十年，過去收養過七隻狗到終老，平時能開車外出，經濟情況及行動力不差，甚至想好寵物託孤規畫，一旦離世，狗兒由他家屬接手。

新北動保處長楊淑方說，年齡不是絕對問題，有心照顧更重要，近年逾六十五歲認養人比率約一成，若認養人不合適會委婉勸退，耿爺爺希望認養狗作伴，且也說明未來若往生，家人會接手照養，經評估後同意認養。至於認養人填寫評估表要提供第二保證人，審核通過才能認養，且認養後要回報動物狀況，若未回應將啟動訪查機制。

基隆市瑪陵山區的「寵物銀行」也開放民眾認養動物，基隆市動物保護防疫所長陳柏廷說，領養者要先填寫認養前訪談評估表，初步了解領養回家後的飼養環境、方式及照護和教育動物概念，成績達80分才同意認養，目前認養動物者中高齡比例低。

長輩領養動物遭質疑恐無法照顧，老盟秘書長張淑卿表示，是否適合養寵物，應回到個人身體狀況與照顧能力，國際上早已將寵物納入輔助治療，包括「狗醫生」等專業陪伴犬制度，寵物陪伴能減少孤獨感，增加生活動力與情緒支持，在高齡照顧體系具有正面意義，而非單純以年齡當區分標準，否則恐涉及年齡歧視。