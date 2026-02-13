聽新聞
大南客運設行控中心 智能監控電動公車即時通報

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市長蔣萬安昨天到大南汽車北投站視察。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安昨天到大南汽車北投站視察。記者林伯東／攝影

北市力拚二○三○年市區公車全面電動化，安全是首重課題，大南客運北投站設有電動公車行控中心，能夠緊急回報巴士狀況，是北區路線重要的「控制心臟」，突發狀況能即時回報場站，車廠華德公司也全面監控系統，等同兩方監控。

市長蔣萬安昨天視察大南客運北投站，發放發財金外，面對駕駛荒，蔣萬安強調，市府為了能夠留住人才，這次在運價部分也替駕駛長加薪八千元。

此外，蔣萬安說，公車全面加裝駕駛輔助系統，避免視線死角，同時改善路型，並持續推大眾運輸的優先路權，讓駕駛長在安全環境下工作。

為達成未來公車電動化，大南客運指出，北投站車輛數有一○八輛，電動公車有四十八輛，承德幹線全面改成電動公車，關渡站的二八八路線目前有二十一輛電動公車，今年九月二二三、三○二路線也會汰換成廿五輛電動公車。

蔣萬安也參觀行控中心，中心配公車動態資訊監控、智能充電監控、即時行動監控等系統，隨時能掌握到出車駕駛及電動車的即時狀況，去年北市曾發生電動巴士起火案，行控中心加強監控通報及模擬訓練。

大南客運經理雷祥華表示，電動公車行經路線的轄區消防分隊，都會配置公車構造圖，能清楚找出鋰電池位置，雖然電動公車都是在夜間充電，不過夜間也會有人在監控。

公運處也表示，規定今年簽約購置的電動公車，需要配類似溫度警告的監控系統，也規定車廠釋出資料給公車業者即時監控，或車廠直接幫業者即時監控。

