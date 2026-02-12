北市府續留意勞動市場變化 備短期就業機制
台北市政府勞動局今天表示，台美關稅談判已達成共識，整體情勢雖朝穩定方向發展，勞動局仍持續留意勞動市場變化，一旦出現波動，可迅速啟動短期上工計畫，協助勞工就業。
勞動局今天發布新聞稿說，去年已與基隆市、新北市與桃園市建立產業與勞動監測資訊共享機制，交流企業人力需求資訊、強化橫向聯繫與即時通報機制，建構跨區就業服務平台。
勞動局長王秋冬表示，秉持預防原則，持續關注勞動市場變化，掌握勞雇協商減少工時及企業大量解僱勞工等動態，確保依法辦理程序、即時介入協助。
他說，就業服務處去年預防性提出「台北隊接住您－短期上工計畫」，整合北市府各局處資源，盤點短期及臨時性工作機會，一旦產業或就業市場出現波動，可迅速啟動，協助勞工短期就業。
此外，勞動局說，針對產業調整與轉型趨勢，持續強化職業訓練與就業媒合資源銜接機制。
