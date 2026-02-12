趕在除夕前送出…北市2千份愛心年菜 助弱勢過好年

農曆年節將至，北市社會局今天攜手社福基金會、合作社及商業同業公會等84個民團「溫馨年菜‧愛心快遞」，預計今年將送出2千份年菜，讓獨居長者及弱勢家庭圍爐大啖年菜過好年。

北市府秘書長李泰興表示，今年年菜贈送對象包括613位低收入獨居長者及1387戶經濟弱勢家庭，年菜包含佛跳牆、梅干扣肉、紅燒魚片、花雕醉蝦、人蔘全雞及糯米飯，也備有素食套組，所有年菜均依長者咀嚼功能而精心烹調。

李泰興說，今年中視慈善愛心基金會依往例提供低收獨居長者每人1千元紅包，已連續19年；也感謝國際同濟會北市區、志玲姊姊基金會及無子西瓜基金會動員志工及車輛，逐一親送至行動較不便的長輩家中；至於經濟弱勢家庭的年菜，則由民眾持提貨券至指定地點領取或由社工員代領發送。

他也感謝財團法人中華民國唐氏症基金會，連續13年發起「送愛募集活動」，透過民眾愛心捐募超商年菜組合，今年特別提供北市逾1千份餐組，並由唐寶寶及身心障礙者參與包裝，創造雙倍善的循環，也讓更多的弱勢家庭受惠。

社會局長姚淑文表示，年菜活動今年已邁入19周年，感謝民間團體一直以來對社會局的信任與支持，今年所結合資金逾600萬元，受惠家庭也愈來愈多；她也提醒，社會局年假期間對於弱勢民眾的關懷不打烊，民眾有需要即可撥打1999市民熱線，24小時均有社工員可以出勤提供協助。