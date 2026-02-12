貢寮、雙溪行動治理座談會 今年建設經費增加 侯友宜指示加快地方建設

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市雙溪區長源里長陳資郎建議重建拓寬柑林國小附近的錦城橋，改善彎道空間不足會車危險的問題。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天先後前往貢寮、雙溪主持行動治理座談會，兩地今年預算都增加，指示區公所加快建設腳步。地方民眾促請重建通往坪林的北42線錦城橋。工務局回應，短期先設警示標誌維護安全，後續再設法改善當地彎道，以利行車。

侯友宜今天帶領市府各局處主管，出席貢寮、雙溪行動治理座談會議。侯說，今年的座談會提前舉辦，是因為財政收支劃分法修法後，市府得以投入更多經費做偏鄉建設。貢寮今年的經費比去年多2000多萬元，雙溪多6000多萬元，指示區公所加快建設行政作業。

雙溪區長源里長陳資郎提案指出，柑林國小附近的錦城橋兩側橋基已被淘空，加上橋面狹窄，道路彎道空間不足，造成會車危險，建請重建拓寬。

工務局指出，錦城橋去年11月間檢測尚無立即性危險，提升行車安全部分，短期方案是請交通局研議設置警示標誌，提醒駕駛者減速慢行；取得地主同

意後再進行雜木修剪，維護行車視線通視性 。

中長期方案是由區公所提送「永續提升人行安全計畫」，針對柑林國小前彎道、錦城橋及其下游路段進行整體改善，並由里辦公處協助公所取得土地同意書。錦城橋兩側橋基淘空部分，養工處會納入年度計畫改善。

