汰換32部電動公車 汐止藍23首發乘客開心搭新車

行駛在汐止社后、樟樹地區的藍23路線公車，因為車齡都超過10年，車況難免老舊、車子也比較有噪音，所以中興巴士北峰站這次汰換了32部的電動公車，路線包括藍21、藍23、以及藍39，今(12)日電動公車首發，樟樹地區2位里長一早特地到公車總站搭乘，而乘客也說，有新車坐，舒適多了。

中興巴士北峰站長洪國樑表示，公司配合政府環保政策，目前站上已經汰換32部新車，全新的電動車即將為社后地區、樟樹地區為當地民眾服務，希望引進這批新車後，可以有更多的年輕人加入，帶來更多的新血，新舊車的差別在於電動車沒有噪音，不但駕駛開起來比較有舒適感、也不用像以前還要踩離合器，乘客坐起來也會比較舒服，未來還會再汰換10部，北峰站有近50部的公車在服務。

厚德里長陳有諒指出，今天真的非常開心，終於盼到了藍23、39的新車，因為里內樟樹一、二路的里民很渴望有新車坐，前陣子有報導說藍23、39的車子非常老舊，經過爭取，今天終於迎來新車，今天一早特地跟山光里的里長來總站，等9點首發公車坐回里內，感受一下新車，也讓里民感受到新年到坐新車，很感謝各級民意代表一直在幫忙努力的爭取，也很感謝公車業者，讓民眾有更舒適的公車可以搭乘。

山光里長陳永松說，因為藍23跟藍39，很多里民在坐，大家都很期盼今天公車汰舊換新，因為舊車真的吵雜聲很大，今天有全新電動車，要感謝民意代表爭取。

洪國樑也提到，公車也有即時資訊，包括車內及車外狀況都看的到，還有車況像是電池溫度、冷卻水液、都會即時傳到總公司，如果有狀況，總公車也會傳給站上，像是司機打瞌睡、車上抽煙、或是使用手機等情況，公司馬上第一時間就會知道，知道的同時就會傳回站上，輔導駕駛，這都是為了要保障乘客的安全。