新北抽查春節商品標示 26件不合格已要求下架
新北市經發局今天表示，日前啟動春節商品專案抽查，針對轄內商家共抽查150件商品，其中26件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。
經濟發展局發布新聞稿指出，農曆春節將至，許多民眾開始張羅採買春節商品。為使民眾放心購買，啟動專案抽查，共抽查150件商品，其中26件標示不合格，包括春節飾品未有任何中文標示，紅包袋、春聯未標示製造商或進口商（名稱、地址、電話）為大宗。
經發局表示，不合格商品已依「商品標示法」、「文具商品標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。
經發局長盛筱蓉表示，商品標示完整與否關係到消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者購買時，除比較外觀和價格外，更要確認標示是否完整，才能保障自身權益，放心歡慶春節。
