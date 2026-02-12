年關近寒冬送暖 汐止區白雲里發紅包、物資助弱勢

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白雲里冬令救濟關懷活動，幫助弱勢家庭過個好年。圖／觀天下有線電視提供
白雲里冬令救濟關懷活動，幫助弱勢家庭過個好年。圖／觀天下有線電視提供

再過幾天就要過年了，不過有些家庭卻是需要大家的協助，汐止白雲里每一年在過年前都會在里內發起募愛心幫助弱勢的活動，今年一樣有善心人士以及宮廟愛心送暖，發放了5個紅包及生活物資給低收入戶及清寒家庭。

白雲里長陳俊地表示，過年前舉辦冬令救濟關懷活動，已經辦了好幾年，有幾個社團跟善心人士共同參與，很感謝他們的愛心捐贈，幫助里內的弱勢家庭，一直以來發放的物資很多，但是因為弱勢長輩年紀大了，提不回去，今年以紅包為主，還有一些物資。

寒冬送暖做愛心，關懷弱勢，除了善心人士，還有白雲老人關懷協會、白雲石財神廟、彌勒山天道清修院一起愛心捐贈，當天每戶發放5個紅包，有2000元的，也有1000元以及500元的，另外，還有沙拉油、白米等生活物資，希望集大家的力量，一起幫助弱勢家庭也能過個好年。

行駛在汐止社后、樟樹地區的藍23路線公車，因為車齡都超過10年，車況難免老舊、車子也比較有噪音，所以中興巴士北峰站這次汰換了32部的電動公車，路線包括藍21、藍23、以及藍39，今(12)日電動公車首發，樟樹地區2位里長一早特地到公車總站搭乘，而乘客也說，有新車坐，舒適多了。

