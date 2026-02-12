世界宗教博物館另類走春 化身探險家九宮格尋寶

為迎接馬年，世界宗教博物館春節初一至初六期間推出九宮格尋寶活動，民眾可化身探險家在各宗教文物中尋找馬匹身影，不僅能認識多元宗教文化，還可參加抽獎抽限量禮品。

世界宗教博物館新聞稿指出，為迎接丙午馬年，2月17日至22日（初一至初六）推出「馬力全開！博物館尋寶記」新春活動，邀請大小朋友化身探險家，設計九宮格尋寶任務，以「馬」為線索，在世界宗教展示大廳、金色大廳等不同宗教展櫃文物或建築模型之中，尋找馬的蹤跡。

宗博館教育研發組專員曾姵茹說，這次活動有別於傳統靜態觀展，鼓勵觀眾「走進來、玩進去」，觀眾可在1樓服務台領取九宮格任務卡，前往7樓展區尋寶，從細微的文物、地面圖騰、到建築模型中，找出與圖片相對應的文物，並寫下宗教名稱及文物或建築名稱。

宗博館表示，無論是印度教日神的奔馳座騎、佛教護法的威猛形象，或歐洲教堂彩繪玻璃中的馬匹身影，甚至民間信仰裡警世勸化的圖像符號，每一次辨識與書寫都是文化理解的累積。

宗博館指出，民眾完成九宮格任務可前往7樓「方寸之間」複合式商店抽獎，頭獎為世界宗教和諧卡典藏版1套，價值新台幣3600元。

宗博館長馬幼娟表示，這場結合生肖文化與全球宗教藝術的尋寶活動，透過互動式探索，讓大眾在「尋馬」過程中，看見多元信仰間共同的情感連結，邀請民眾春節期間走進博物館，跟著馬的腳步奔跑啟動「馬力冒險」。