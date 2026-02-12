淡江大橋預計4月完工、5月通車 德國GUSS鋪面提升耐久度

再過幾天就要過年了，不過有些家庭卻是需要大家的協助，汐止白雲里每一年在過年前都會在里內發起募愛心幫助弱勢的活動，今年一樣有善心人士以及宮廟愛心送暖，發放了5個紅包及生活物資給低收入戶及清寒家庭。

2026-02-12 21:14