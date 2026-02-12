淡江大橋預計4月完工、5月通車 德國GUSS鋪面提升耐久度
新北市重大交通建設「淡江大橋」目前工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，公路局表示，目前景觀燈柱共126支已經裝設完成，而重要的道路鋪面，採用來自德國的原料GUSS瀝青混凝土鋪面進行作業，可以穩定結合橋面鋼板與鋪面，更可以延長使用壽命與增加耐用度。
公路局表示，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。
公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，今年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態，並在115年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度，作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。
