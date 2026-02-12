快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

淡江大橋預計4月完工、5月通車 德國GUSS鋪面提升耐久度

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋趕工中，預計今年4月前完工、5月通車。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋趕工中，預計今年4月前完工、5月通車。圖／紅樹林有線電視提供

新北市重大交通建設「淡江大橋」目前工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，公路局表示，目前景觀燈柱共126支已經裝設完成，而重要的道路鋪面，採用來自德國的原料GUSS瀝青混凝土鋪面進行作業，可以穩定結合橋面鋼板與鋪面，更可以延長使用壽命與增加耐用度。

公路局表示，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，今年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態，並在115年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度，作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。

高溫 人行道 淡江大橋

延伸閱讀

陸建「匈塞鐵路」通車前夕 匈牙利總理會見王毅：歡迎更多陸企投資

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

「屏南快速公路」最快2037年通車被嫌慢 部分民意要求延伸恆春

相關新聞

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

汰換32部電動公車 汐止藍23首發乘客開心搭新車

行駛在汐止社后、樟樹地區的藍23路線公車，因為車齡都超過10年，車況難免老舊、車子也比較有噪音，所以中興巴士北峰站這次汰換了32部的電動公車，路線包括藍21、藍23、以及藍39，今(12)日電動公車首發，樟樹地區2位里長一早特地到公車總站搭乘，而乘客也說，有新車坐，舒適多了。

年關近寒冬送暖 汐止區白雲里發紅包、物資助弱勢

再過幾天就要過年了，不過有些家庭卻是需要大家的協助，汐止白雲里每一年在過年前都會在里內發起募愛心幫助弱勢的活動，今年一樣有善心人士以及宮廟愛心送暖，發放了5個紅包及生活物資給低收入戶及清寒家庭。

淡江大橋預計4月完工、5月通車 德國GUSS鋪面提升耐久度

新北市重大交通建設「淡江大橋」目前工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，公路局表示，目前景觀燈柱共126支已經裝設完成，而重要的道路鋪面，採用來自德國的原料GUSS瀝青混凝土鋪面進行作業，可以穩定結合橋面鋼板與鋪面，更可以延長使用壽命與增加耐用度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。