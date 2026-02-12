淡水區崁頂里馬年迎春 書法大師現場揮毫寫春聯

為了讓大家感受過年氣氛，新北市淡水區崁頂里由里長辦公室舉辦揮毫贈春聯活動，崁頂里長表示，這次特別與亞東科技大學合作，提供了淡水校區舒適場地，現場不僅是邀請到六位書法老師來為大家揮毫，還有親子DIY春聯，以及最特別的卡牌占卜一年運勢的活動。

里長與志、義工更特別在寒冷天氣中準備熱食，讓民眾不僅是感受文化交流的新年氣氛，更可以吃飽喝足，一旁也有親子DIY動手寫春聯，最特別的就是占卜區，讓想知道新的一年運勢的民眾可以來嘗試，也讓這一場活動非常豐富，民眾感受也特別有年味。

崁頂里長吳庭岳也說，當天活動安排5位卡牌老師幫大家算新年運勢，更特別準備了800份「財富加馬」的紅包袋送給大家，一下子就被拿完，也感謝亞東科技大學，更謝謝每一位到場的里民，讓崁頂里充滿濃濃的過年氣氛。