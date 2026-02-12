金山金包里慈護宮建廟平安燈亮相 初一趣味走春

農曆新年期間走春拜拜求個好運！新北市金山區金包里慈護宮面對即將到來的新年再度要來發發財金，隨著每包發財金還有一張刮刮樂讓民眾試試手氣，獎項從光明燈、泡湯券到金山美食小吃都有！而還在重建程序的金包里慈護宮，過去民眾捐助建廟買瓦片，近來瓦片已全數認捐完畢，慈護宮也推出全新的建廟平安燈，讓捐款助建廟的善心大德可以帶回家保平安。

金包里慈護宮董事長游忠義說，金包里慈護宮近年來在重建中，感謝信眾默默捐款建廟，今年全新推出建廟平安燈，文創商品質感相當好，燈面上還是即將落成的大廟樣貌，讓捐廟的民眾可以留下功德並把漂亮的平安燈帶回家。

此外想要得到建廟平安燈這項文創結緣品，也可以大年初一來廟裡走春，取得發財金與趣味刮刮卡，建廟平安燈也是獎項之一。

慈護宮董事長游忠義也說，慈護宮不只是信仰中心，更加也希望媽祖庇佑的土地繁榮，因此今年延續去年的發財金刮刮卡的趣味活動，集合金山老街、溫泉與美食店家所提供的泡湯券、美食兌換券等贈品，要讓民眾初一來到金包里慈護宮，拿發財金、刮刮樂、趣味金山吃喝玩走透透！