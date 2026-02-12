快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

聽新聞
0:00 / 0:00

金山金包里慈護宮建廟平安燈亮相 初一趣味走春

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金包里慈護宮推出建廟平安燈，讓捐廟的民眾可以留下功德並把漂亮的平安燈帶回家。圖／紅樹林有線電視提供
金包里慈護宮推出建廟平安燈，讓捐廟的民眾可以留下功德並把漂亮的平安燈帶回家。圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年期間走春拜拜求個好運！新北金山區金包里慈護宮面對即將到來的新年再度要來發發財金，隨著每包發財金還有一張刮刮樂讓民眾試試手氣，獎項從光明燈、泡湯券到金山美食小吃都有！而還在重建程序的金包里慈護宮，過去民眾捐助建廟買瓦片，近來瓦片已全數認捐完畢，慈護宮也推出全新的建廟平安燈，讓捐款助建廟的善心大德可以帶回家保平安。

金包里慈護宮董事長游忠義說，金包里慈護宮近年來在重建中，感謝信眾默默捐款建廟，今年全新推出建廟平安燈，文創商品質感相當好，燈面上還是即將落成的大廟樣貌，讓捐廟的民眾可以留下功德並把漂亮的平安燈帶回家。

此外想要得到建廟平安燈這項文創結緣品，也可以大年初一來廟裡走春，取得發財金與趣味刮刮卡，建廟平安燈也是獎項之一。

慈護宮董事長游忠義也說，慈護宮不只是信仰中心，更加也希望媽祖庇佑的土地繁榮，因此今年延續去年的發財金刮刮卡的趣味活動，集合金山老街、溫泉與美食店家所提供的泡湯券、美食兌換券等贈品，要讓民眾初一來到金包里慈護宮，拿發財金、刮刮樂、趣味金山吃喝玩走透透！

發財金 金山 美食 新北 初一

延伸閱讀

毛孩也要點燈過年 嘉義城隍廟、忠義十九公廟湧入點寵物平安燈飼主

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

影／「杜鵑美術館」萬金花展今登場 侯友宜邀「馬上出花」走春

山海暖湯慢旅行：金山溫泉、自然與人文風景巡禮

相關新聞

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

汰換32部電動公車 汐止藍23首發乘客開心搭新車

行駛在汐止社后、樟樹地區的藍23路線公車，因為車齡都超過10年，車況難免老舊、車子也比較有噪音，所以中興巴士北峰站這次汰換了32部的電動公車，路線包括藍21、藍23、以及藍39，今(12)日電動公車首發，樟樹地區2位里長一早特地到公車總站搭乘，而乘客也說，有新車坐，舒適多了。

年關近寒冬送暖 汐止區白雲里發紅包、物資助弱勢

再過幾天就要過年了，不過有些家庭卻是需要大家的協助，汐止白雲里每一年在過年前都會在里內發起募愛心幫助弱勢的活動，今年一樣有善心人士以及宮廟愛心送暖，發放了5個紅包及生活物資給低收入戶及清寒家庭。

淡江大橋預計4月完工、5月通車 德國GUSS鋪面提升耐久度

新北市重大交通建設「淡江大橋」目前工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，公路局表示，目前景觀燈柱共126支已經裝設完成，而重要的道路鋪面，採用來自德國的原料GUSS瀝青混凝土鋪面進行作業，可以穩定結合橋面鋼板與鋪面，更可以延長使用壽命與增加耐用度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。