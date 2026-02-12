智能監控電動公車 大南客運這幾招快速通報

台北市長蔣萬安今天到大南客運北投站視察，該辦公室內配置電動巴士智能監控，由於去年北市曾發生行經尖的電動巴士起火案，因此在監控的通報及模擬訓練加強。大南客運經理雷祥華表示，電動公車行經路線的轄區消防分隊，都會配置公車構造圖，能清楚找出鋰電池位置。

雷祥華介紹，行控中心配置公車動態資訊監控、智能充電監控、即時行動監控等系統，隨時能掌握到出車駕駛及電動車的即時狀況。特別是電動公車若有發生突發狀況，就能夠即時回報場站，同時車廠華德也會有全面監控的系統，等同兩方監控。

充電基樁部分，雷祥華說，北投場站配置24個、共計能夠替48輛電動公車充電。他也補充，雖然電動公車都是在夜間充電，不過夜間也會有人在監控，「若發生起火，都會是公車的鋰電池，基樁本身並不會，所以監控系統只要發出警訊，就會立即因應。」

公運處表示，去年也實施模擬充電樁起火及電動公車行進間起火情境，以強化防災救護應變能力。當時演習消防局展示科技救災技術，利用紅外線熱顯像儀判讀火點及協助人命搜救，透過五用氣體探測器偵測揮發性有機氣體，成功協助消防人員提升搜救精準度，另透過救災機器人遠端遙控進入火場滅火。

雷祥華補充，公司會有相關SOP事故逃生教育訓練，第一線的駕駛長就會依照判斷進行撤離或等待救援等作業，同時電動公車會行經路線的轄區消防，也會配有電動公車的構造圖，以確保清楚鋰電池位置，避免火勢延燒。