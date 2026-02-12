快訊

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲「配樂鬼才」傳奇落幕

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

智能監控電動公車 大南客運這幾招快速通報

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
大南客運配置監控系統。記者林伯東／攝影
大南客運配置監控系統。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安今天到大南客運北投站視察，該辦公室內配置電動巴士智能監控，由於去年北市曾發生行經尖的電動巴士起火案，因此在監控的通報及模擬訓練加強。大南客運經理雷祥華表示，電動公車行經路線的轄區消防分隊，都會配置公車構造圖，能清楚找出鋰電池位置。

雷祥華介紹，行控中心配置公車動態資訊監控、智能充電監控、即時行動監控等系統，隨時能掌握到出車駕駛及電動車的即時狀況。特別是電動公車若有發生突發狀況，就能夠即時回報場站，同時車廠華德也會有全面監控的系統，等同兩方監控。

充電基樁部分，雷祥華說，北投場站配置24個、共計能夠替48輛電動公車充電。他也補充，雖然電動公車都是在夜間充電，不過夜間也會有人在監控，「若發生起火，都會是公車的鋰電池，基樁本身並不會，所以監控系統只要發出警訊，就會立即因應。」

公運處表示，去年也實施模擬充電樁起火及電動公車行進間起火情境，以強化防災救護應變能力。當時演習消防局展示科技救災技術，利用紅外線熱顯像儀判讀火點及協助人命搜救，透過五用氣體探測器偵測揮發性有機氣體，成功協助消防人員提升搜救精準度，另透過救災機器人遠端遙控進入火場滅火。

雷祥華補充，公司會有相關SOP事故逃生教育訓練，第一線的駕駛長就會依照判斷進行撤離或等待救援等作業，同時電動公車會行經路線的轄區消防，也會配有電動公車的構造圖，以確保清楚鋰電池位置，避免火勢延燒。

台北市長蔣萬安與大南客運同仁合影。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安與大南客運同仁合影。記者林伯東／攝影

電動 公車 監控 北投

延伸閱讀

視察北投電動公車「控制心臟」 蔣萬安：續推公車優先路權

新竹縣針對轄區影城進行聯合稽查 只發現1項小缺點待改善

男子獨攀八仙山失蹤6日母急報案 台中消防搜尋並發布協尋

七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中 議員吳呈賢、吳建德促成

相關新聞

臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，但臭味引民怨，業者對此不願受訪。記者今實地走訪，愈接近店家，味道漸濃，鄰近店家的店內也能聞得到...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

智能監控電動公車 大南客運這幾招快速通報

台北市長蔣萬安今天到大南客運北投站視察，該辦公室內配置電動巴士智能監控，由於去年北市曾發生行經尖的電動巴士起火案，因此在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。