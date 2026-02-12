快訊

內湖草莓園體驗「莓好旅程」 親手採摘新鮮草莓

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「白石湖休閒農業區」在臺北市政府產業發展局、內湖區農會及在地農友的齊心努力下，成為臺北市第一處休閒農業區，為本市近郊尚存農村樸實特色的鄉村綠帶，以自然農村風味的鄉情美景聞名。鄰近內湖區草莓園活動為每年12月至隔年5月，3月至4月更是盛產期，主要分布於白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街等3處約有17家農園，其特點是園區多以「溫室高架種植」，因為北部雨水較多，搭棚架可以讓遊客採果時不用擔心天候，下雨天也能輕鬆享受採果樂趣。

產發局表示，走進內湖區草莓園，不只可以親手採摘最新鮮的草莓，還能展開一場從味蕾到體驗的「莓好旅程」。各農園精心推出多款草莓創意美食，從香甜濃郁的草莓冰淇淋、沁涼爽口的草莓飲品，到令人驚喜的草莓披薩、草莓鬆餅，美味可口草莓香腸，讓大小朋友邊逛邊吃、驚喜連連。

除了美食饗宴，園區也規劃多項趣味十足的「草莓手作樂」DIY 活動，如草莓果醬 DIY、草莓鬆餅、草莓盆栽體驗等，適合親子家庭、情侶好友一同預約前往，旅程結束前，別忘了帶上一份象徵甜蜜與祝福的草莓伴手禮，無論送禮或自用，都可為草莓季畫下甜蜜的回憶。另外草莓園周邊還有不少景點，例如白石湖吊橋、同心池、碧山巖櫻花、龍船岩等，歡迎走進內湖區草莓園，來一趟香甜草莓的春遊小約會。

聚傳媒

草莓 內湖 北市

內湖草莓園體驗「莓好旅程」 親手採摘新鮮草莓

