富基魚市嚐海味迎金馬 消費滿千送刮刮卡

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導

歲末迎春，新北石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」及「福氣滿滿送元寶」活動，並提供豐盛的年菜海味套餐。新北市漁業處誠摯邀請民眾春節走訪北海岸石門，欣賞富貴角燈塔、老梅綠石槽等自然美景，造訪石門婚紗廣場與風箏公園等特色景點，一邊走春賞景、一邊品嚐海鮮，一次滿足全家大小旅遊與美食需求。

富基魚市位於石門區富基漁港，外觀為醒目的墨西哥帽造型屋頂，是北海岸知名的觀光魚市，盛產萬里蟹及各式新鮮魚蝦貝類。近年新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫，美化港區並打造多處特色打卡景點，包括提供重機族停車休憩賞景的「重機驛站」以及可以欣賞夕陽海景的「多功能突堤碼頭」。魚市熟食區提供代客料理服務，新鮮現煮的海鮮料理，吸引眾多遊客呼朋引伴前來觀光嚐美食，使富基漁港成為石門地區的人氣景點。

富基魚市春節期間(2月14日至2月22日)天天營業，除了除夕當日下午4點提早打烊外，其餘每日營業時間皆為上午10點至晚間8點。為營造年節熱鬧氣氛，魚市特別規劃多項活動，包括完成指定地點拍照打卡並追蹤「新FUN富基」粉絲專頁，即可獲得限量富基漁港創意燈箱磁鐵1個的「打卡贈好禮」活動；並推出「福氣滿滿送元寶」，單一攤位消費滿1,000元即送元寶刮刮卡1張(不可跨攤位累計)，有機會抽中波士頓龍蝦、鮑魚、小卷、蚵仔包及攤商好禮，數量有限，送完為止。此外，魚市內姊妹餐廳於春節期間推出年菜海味套餐，半席12,880元、全席18,880元，提供內用、外帶及宅配服務。民眾春節可在暢遊北海岸後前往富基漁港享用澎湃年菜，或外帶回家輕鬆圍爐，享受海味佳餚。

新北市漁業處表示，富基魚市是北海岸重要的海鮮產地，漁港直送的新鮮魚貨一應俱全，民眾可趁過年犒賞一整年的辛勞。隨著富基魚市新營運團隊進駐，年節期間推出多元活動與年菜套餐，讓民眾安心採買新鮮海產之餘，還能順帶刮好康，讓採買更添驚喜，搭配喜氣洋洋的場地佈置，讓民眾感受到魚市濃濃的年節氛圍，誠摯邀請大家新春走訪石門富基，好吃、好玩、好運迎新年!

