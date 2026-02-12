快訊

新北黃金博物館「馬上金喜」 初二至初六熱鬧登場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

今年適逢馬年新北市立黃金博物館將於2月18日（初二）至2月22日（初六）推出「馬上金喜」春節系列活動，特別規劃了豐富走春活動，包括Podcast抽抽樂、馬年套色明信片蒐集、和菓子體驗課程、街頭藝人表演及特色小市集等。邀請民眾新春期間上山走春，在山城金瓜石感受濃厚的年節氣氛與藝文活力。

黃金博物館林文中館長表示，春節是家人團聚出遊的重要時刻，黃金博物館作為北臺灣重要的文化觀光景點，今年特別以「馬」為主題，希望民眾「馬力全開、福氣滿載」，在博物館走春吃喝玩樂一次滿足。此外，透過集章、打卡等趣味闖關活動，讓民眾在漫步山城的過程中，帶回滿滿的好運與回憶。

2月18日至22日(初二至初六)，金屬工藝館推出「神馬都有抽抽樂」，民眾聆聽博物館Podcast任一集超過60秒，即有機會抽到美味雞蛋糕；喜愛集章的朋友則不能錯過遊客中心與共學館的「馬年套色明信片」與「馬年斗方」活動，讓民眾親手蓋下新年的祝福。最受歡迎的財神爺初二至初六每日上午10點與下午2點，分別在遊客中心周邊及櫻花道、黃金館，發送限量黃金糖，讓大家呷甜甜，過好年。

此外，金水廣場上午10點至下午2點，將由貝殼(PAC)樂團、氣球達人劉炫成、小提琴家陳敦邦、薩克斯風手吳柏毅及鍵盤手周建宇輪番上陣，帶來精采的視聽享受。一旁的「馬上金喜小市集」則網羅了雞蛋糕、小米甜甜圈、炸冰淇淋等美食，滿足遊客的味蕾。黃金博物館也特別與「晶序｜和菓標本製作所」合作推出結晶日和體驗課程（需預約），讓民眾親手製作宛如礦石般美麗的和菓子，享受甜蜜的午後時光。

大地館推出的「馬力全開，福氣滿載」活動，民眾只要與「馬」相關物品合照並在新北市政府文化局粉專指定留言，即可兌換馬年貼紙並參加福袋抽獎；館內賣店消費滿500元還可玩「轉好運扭蛋」。同時，昇平戲院將免費放映懷舊電影《三戲正德皇帝》，金水賣店亦有多項出版品與商品折扣優惠。黃金博物館邀請大小朋友於春節一同上山迎春接福，度過一個充滿「金」喜的農曆新年。

黃金博物館 馬年 春節 新北

相關新聞

臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，但臭味引民怨，業者對此不願受訪。記者今實地走訪，愈接近店家，味道漸濃，鄰近店家的店內也能聞得到...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

內湖草莓園體驗「莓好旅程」 親手採摘新鮮草莓

「白石湖休閒農業區」在臺北市政府產業發展局、內湖區農會及在地農友的齊心努力下，成為臺北市第一處休閒農業區，為本市近郊尚存農村樸實特色的鄉村綠帶…

