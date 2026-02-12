視察北投電動公車「控制心臟」 蔣萬安：續推公車優先路權

年節將至，台北市長蔣萬安今天到北投區大南客運視察，該場站設有電動公車行控中心，能夠緊急回報巴士的狀況，是北區路線重要的「控制心臟」。他致詞感謝駕駛長辛勞，也表示將繼續推動大眾運輸優先路權的概念，讓駕駛長能在安全環境下工作。

大南客運介紹，北投站面積2088坪，車輛數有108輛，當中電動公車有48輛，配置電動車快速直流充電機24台，可充48輛車，目前場站共計112位駕駛長。

另外，為了達到2030年市區公車全面電動化，北投站的承德幹線改以電動車，關渡站的288車則是21輛，民國115年9月的223、302共計25輛車，則會陸續汰換。

辦公室的行控中心，配備公車動態資訊監控、智能充電監控、即時行動監控等系統，隨時能掌握到出車駕駛及電動車的即時狀況。大南客運也說，針對乘客客訴問題時，也會透過1999彙整相關資料，其中也有不少是乘客感謝的回函。

蔣萬安發放發財金之外，他也致詞向駕駛長及客運業者致謝，需要最早及最晚的時段載送乘客的服務，市府為了能夠留住人才，這次在運價部分也替駕駛長加薪8千元、公車全面加裝ADAS（駕駛輔助系統），以避免視線死角，同時市府也會盤點路型改善，公車進站時的進出站店時能夠拉長距離。

蔣萬安強調，市府持續推動大眾運輸的優先路權，相關計畫都要著手革新改進，市府盼讓公車駕駛長能安心、安全的環境下工作。

大南客運經理雷祥華也說，公車駕駛長最常見的就是莫名的投訴案，需要針對案件過濾，另一項就是優先路權，特別是近年外送餐飲，以及機慢車等會有鑽空隙等情形，對於駕駛長來說都是風險，「尤其長輩握力不好，若發生機車亂鑽狀況下緊急煞停，就會發生摔傷等情事。」