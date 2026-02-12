快訊

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

十分瀑布無障礙通道啟用 補齊離美景最後一哩路

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
十分瀑布為全臺最大型的垂簾型瀑布，壯麗景觀深受國內外旅客喜愛。圖／新北市觀旅局提供
十分瀑布為全臺最大型的垂簾型瀑布，壯麗景觀深受國內外旅客喜愛。圖／新北市觀旅局提供

通往十分瀑布公園賞景平台的無障礙通道今啟用，新北市觀旅局表示，此無障礙通道以「人本精神」為核心，在兼顧自然環境維護前提下，克服地形限制，打造平緩、安全且友善的通行動線，讓不同年齡層與多元族群皆能安心親近自然、欣賞瀑布壯麗景觀。

十分瀑布為全臺最大型垂簾型瀑布，氣勢磅礡的水勢長年吸引國內外旅客造訪。不過，過去通往瀑布公園的路線因地勢陡峭、階梯層層，對行動不便者、輪椅與嬰兒車使用者而言相當不便，也成為部分民眾親近自然的門檻。

市府自110年起逐步打造友善步道，全長約400公尺，步行時間約15分鐘，並持續優化動線設計。本次工程進一步串聯既有友善步道與新設無障礙通道，補齊通往觀瀑平台的「最後一哩路」，在降低對既有地形地貌影響的原則下，克服高低落差，提供更平順、安全的通行環境。

觀旅局指出，透過整體動線整合，親子家庭、高齡者及行動不便者等多元族群，都能更安心、近距離欣賞瀑布景觀，旅遊體驗品質明顯提升。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，新北市風景區自然資源豐富、生態多元，許多景點位處山區、地形崎嶇，對部分遊客而言不易通行。市府透過審慎規畫與設計，在維護自然景觀的同時，打造人人可用的步行空間，展現對多元族群的重視與關懷。

觀旅局強調，未來將持續推動景區友善設施改善，逐步突破環境限制，打造更安全、舒適、貼近民眾需求的旅遊環境，讓新北自然風光能被更多人看見與感受。

無障礙通道讓多元族群都能更安心，近距離欣賞十分瀑布的獨特魅力。圖／新北市觀旅局提供
無障礙通道讓多元族群都能更安心，近距離欣賞十分瀑布的獨特魅力。圖／新北市觀旅局提供
十分友善步道以平緩的坡道取代階梯，讓民眾能更輕易接觸大自然。圖／新北市觀旅局提供
十分友善步道以平緩的坡道取代階梯，讓民眾能更輕易接觸大自然。圖／新北市觀旅局提供
克服地形限制，打造平緩、安全、友善的無障礙通行動線。圖／新北市觀旅局提供
克服地形限制，打造平緩、安全、友善的無障礙通行動線。圖／新北市觀旅局提供

瀑布 族群

延伸閱讀

平溪天燈節經典青春接力登場 多線接駁疏運人潮

南投太極峽谷打造纜車系統 搭配露營、高空索道翻轉沒落景點

影／ 李四川感謝侯友宜支持 新北市政見三月公布

新北市刑大小隊長蹺班買名酒還敢報加班費 詐欺罪移送畫面曝光

相關新聞

臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，但臭味引民怨，業者對此不願受訪。記者今實地走訪，愈接近店家，味道漸濃，鄰近店家的店內也能聞得到...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

視察北投電動公車「控制心臟」 蔣萬安：續推公車優先路權

年節將至，台北市長蔣萬安今天到北投區大南客運視察，該場站設有電動公車行控中心，能夠緊急回報巴士的狀況，是北區路線重要的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。