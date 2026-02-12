十分瀑布無障礙通道啟用 補齊離美景最後一哩路

通往十分瀑布公園賞景平台的無障礙通道今啟用，新北市觀旅局表示，此無障礙通道以「人本精神」為核心，在兼顧自然環境維護前提下，克服地形限制，打造平緩、安全且友善的通行動線，讓不同年齡層與多元族群皆能安心親近自然、欣賞瀑布壯麗景觀。

十分瀑布為全臺最大型垂簾型瀑布，氣勢磅礡的水勢長年吸引國內外旅客造訪。不過，過去通往瀑布公園的路線因地勢陡峭、階梯層層，對行動不便者、輪椅與嬰兒車使用者而言相當不便，也成為部分民眾親近自然的門檻。

市府自110年起逐步打造友善步道，全長約400公尺，步行時間約15分鐘，並持續優化動線設計。本次工程進一步串聯既有友善步道與新設無障礙通道，補齊通往觀瀑平台的「最後一哩路」，在降低對既有地形地貌影響的原則下，克服高低落差，提供更平順、安全的通行環境。

觀旅局指出，透過整體動線整合，親子家庭、高齡者及行動不便者等多元族群，都能更安心、近距離欣賞瀑布景觀，旅遊體驗品質明顯提升。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，新北市風景區自然資源豐富、生態多元，許多景點位處山區、地形崎嶇，對部分遊客而言不易通行。市府透過審慎規畫與設計，在維護自然景觀的同時，打造人人可用的步行空間，展現對多元族群的重視與關懷。