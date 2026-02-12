直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，但臭味引民怨，業者對此不願受訪。記者今實地走訪，愈接近店家，味道漸濃，鄰近店家的店內也能聞得到，里長觀察店家開業前未做好敦親睦鄰，事後遇陳情等問題的態度消極，目前雖已改善，建議仍要強化與住戶良性溝通。

「剛開店的氣味很濃」，一名住在該店樓上的住戶說，臭豆腐的味道會影響到樓梯間，經住戶幾番向里長等相關單位反映後，店家已有改善，而她接收到的資訊是店家態度很好也願意改善，跟店長反映，對方都願意解決。起初從捷運站出來就有臭豆腐味，最近已經沒有了，可能近期生意也沒剛開業好有關。

鄰近的低樓層住戶潘先生直呼，一開始真的很臭，開家門到走廊就聞到一股味道，一度動過搬家念頭，卡在租約、店家已有改善，如今狀況確實好很多，「我是覺得有改善」，但多少還是有，路過店門口還是會聞到；以前會去一旁的7-11消費，現在都會轉往過個馬路的全家，能不經過就不經過。

住家位在該店100公尺遠的陳小姐表示，雖然離得比較遠，還是聞得到，可以開窗戶，但要看風向。剛開始確實每天一打開門就聞得到，她也有聽該店那棟樓上鄰居在講「真的是太臭了。」附近店家透露，店內靠近門邊的座位，民眾確實會反映有異味。

吳先生說，他先前知道有在大直展店，但不知道開在哪，騎車從對向馬路要回家才知道位置，而且是「聞到」非「看到」。雖然該店的東西好吃，傷害到住戶確實不好，若能加強設備讓味道清淡些會更好；比起花蓮的店什麼都沒有，台北店算有誠意，也加了一些設備，前幾天在寧夏夜市聞到的臭豆腐味道比這裡更恐怖。

中山區北安里長陳小康表示，店家尚未正式營業前，就已接獲附近住戶陳情，包含異味、噪音等裝潢期間擾鄰，讓他們感覺來者不善、也沒先與住戶溝通。店家開業後，住戶也向他持續反映，店內刺鼻異味、噪音、人聲鼎沸，加上停車亂象頻傳，導致住戶進出困難，就連離該店有些距離的住戶都表達聞到惡臭。

陳小康說，他為此召開公聽會，邀集受災戶及環保局、建管處、警察局、衛生局等市府相關單位，了解住戶訴求；後續也與店家溝通，建議改善設備，減少異味等擾民狀況，非緊鄰店家的周邊住戶陳情確實降低許多，但該棟建物與左、右、後方建物的住戶仍認為狀況未有改善。