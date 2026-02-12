快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

春節商品標示大抽查 新北市府把關放心購

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市經發局特別針對轄內商家辦理春節商品專案抽查，讓市民朋友放心購買有保障。圖／新北市經發局提供
新北市經發局特別針對轄內商家辦理春節商品專案抽查，讓市民朋友放心購買有保障。圖／新北市經發局提供

農曆春節將至，許多民眾開始張羅採買春節商品。為使民眾放心購買，新北市政府經濟發展局特別啟動春節商品專案抽查，針對轄內商家共抽查150件商品，其中26件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。經發局也提醒消費者，購買春節應景商品時除比較外觀和價格外，更要確認標示是否完整，才能放心歡慶春節。

經發局長盛筱蓉表示，市售春節應景商品種類多元，包含春節飾品、紅包袋、春聯等，不少消費者只看款式或價格，忽略商品是否有完整標示。依規定，春節飾品須符合「商品標示法」，而紅包袋、春聯等則要遵循「文具商品標示基準」規範。盛局長強調，商品標示完整與否關係到消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應慎選標示完整的商品。

經發局進一步分析，本次專案總計抽查150件商品，其中26件標示不合格，以春節飾品為例，不合格主因為商品本身未有任何中文標示，而紅包袋、春聯則以未標示「製造商或進口商 (名稱、地址、電話)」為大宗。經發局在此提醒，市售常見春節飾品等商品應標示「商品名稱、製造商或進口商 (名稱、地址、電話)、原產地、主要成份或材料、製造年月、淨重、容量、數量或度量」等資訊；紅包袋、春聯等商品應標示「商品名稱、製造商或進口商 (名稱、地址、電話)、原產地」等資訊。針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「文具商品標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

經發局再次呼籲，商品標示是商品的身分證，民眾在購買商品時，應留意商品是否有完整中文標示，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。

商品 春節 紅包

延伸閱讀

三峽河自行車道鋪面更新完工 春節騎遊河濱更安全舒適

守護市民採買權益、安心過好年 新北市場春節前擴大聯合稽查

全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放

春節賞花攻略 彰化芬園花卉園區萬櫻、百日草美景免費看

相關新聞

臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，但臭味引民怨，業者對此不願受訪。記者今實地走訪，愈接近店家，味道漸濃，鄰近店家的店內也能聞得到...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

重大進展！ 土城樹林線第一跨預鑄梁成功吊裝 進入上部結構施工期

新北交通建設年前迎來重大進展！新北捷運土城樹林線CQ890標(樹林段)工程，今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。