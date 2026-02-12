春節商品標示大抽查 新北市府把關放心購

農曆春節將至，許多民眾開始張羅採買春節商品。為使民眾放心購買，新北市政府經濟發展局特別啟動春節商品專案抽查，針對轄內商家共抽查150件商品，其中26件標示不合格，已要求立即下架並限期改善。經發局也提醒消費者，購買春節應景商品時除比較外觀和價格外，更要確認標示是否完整，才能放心歡慶春節。

經發局長盛筱蓉表示，市售春節應景商品種類多元，包含春節飾品、紅包袋、春聯等，不少消費者只看款式或價格，忽略商品是否有完整標示。依規定，春節飾品須符合「商品標示法」，而紅包袋、春聯等則要遵循「文具商品標示基準」規範。盛局長強調，商品標示完整與否關係到消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應慎選標示完整的商品。

經發局進一步分析，本次專案總計抽查150件商品，其中26件標示不合格，以春節飾品為例，不合格主因為商品本身未有任何中文標示，而紅包袋、春聯則以未標示「製造商或進口商 (名稱、地址、電話)」為大宗。經發局在此提醒，市售常見春節飾品等商品應標示「商品名稱、製造商或進口商 (名稱、地址、電話)、原產地、主要成份或材料、製造年月、淨重、容量、數量或度量」等資訊；紅包袋、春聯等商品應標示「商品名稱、製造商或進口商 (名稱、地址、電話)、原產地」等資訊。針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「文具商品標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新臺幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

經發局再次呼籲，商品標示是商品的身分證，民眾在購買商品時，應留意商品是否有完整中文標示，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。