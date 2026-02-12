快訊

三峽河自行車道鋪面更新完工 春節騎遊河濱更安全舒適

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三峽礫間旁自行車道提升夜間照明，提供安心的通行環境。圖／新北市高灘處提供
三峽礫間旁自行車道提升夜間照明，提供安心的通行環境。圖／新北市高灘處提供

三峽河左岸自行車道部分路段因長期使用與地質因素出現下陷，新北市高灘處與捷運局跨機關協調，辦理鋪面改善與照明增設工程，已於2月10日完工。適逢春節連假，市府表示，民眾無論步行或騎乘自行車，都能在更新後的河濱動線安心通行。

高灘處指出，本次改善路段位於三峽河左岸、介於三角湧大橋至三峽礫間之間，該處自105年啟用以來即為環島自行車道的重要通行動線，鄰近三角湧大橋部分路段亦配合捷運三鶯線工程施工。此次工程針對下陷路段進行地質改良，並完成老舊鋪面更新，同時在三峽礫間至龍埔堤防間增設13盞路燈，改善過去照明不足問題，提升夜間行走與騎乘安全。

高灘處長黃裕斌表示，市府近年持續優化河濱自行車道系統，打造安全、友善且具永續精神的騎乘環境，鼓勵市民以自行車作為休閒與通勤工具。此次改善除提升道路平整度與通行品質，也有效強化夜間安全，讓民眾能更放心使用河濱空間。

住在三峽民生街的林媽媽說，過去常帶孩子到三峽礫間周邊散步，但因道路老舊、夜間昏暗，人潮不多，晚飯後多改往龍埔堤防自行車道活動。如今鋪面更新、照明完善，環境變得明亮安全，也讓居民多了一處適合夜間散步與親子休閒的好去處。

高灘處進一步指出，除三峽河左岸自行車道外，近期也完成樹林區館前路與八德街口、新莊區重新堤外道路、二重疏洪道疏洪八至十路周邊及成蘆橋周邊等多處自行車道與車行道路老舊鋪面更新，並同步改善易積水問題，全面提升騎乘舒適性。未來將持續盤點園區內待優化路段，逐步改善通行品質。

高灘處表示，新北河濱公園擁有全台最長218.06公里自行車道系統，並已與北北基桃串聯。春節連假期間，歡迎民眾走進河濱公園騎乘自行車或從事各項休閒活動，體驗更安全、順暢的河濱動線，享受低碳健康的春節假期。

高灘處完成樹林區館前路與八德街路面改善工程，提升行車舒適性。圖／新北市高灘處提供
高灘處完成樹林區館前路與八德街路面改善工程，提升行車舒適性。圖／新北市高灘處提供
三峽河自行車道路面老舊，高灘處與捷運合作安排鋪面改善工程。圖／新北市高灘處提供
三峽河自行車道路面老舊，高灘處與捷運合作安排鋪面改善工程。圖／新北市高灘處提供
高灘處改善自行車道下陷區域，提升自行車騎乘舒適性。圖／新北市高灘處提供
高灘處改善自行車道下陷區域，提升自行車騎乘舒適性。圖／新北市高灘處提供

自行車 車道 三峽

