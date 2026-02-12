守護市民採買權益、安心過好年 新北市場春節前擴大聯合稽查

農曆新年將至，新北為陪伴市民朋友安心採買年貨，特別於年前啟動聯合專案稽查，由新北市政府市場處會同警察局、衛生局、環保局及消防局等針對板橋區江寧路、三峽市場外攤、新店建國路及樹林區博愛街等4處，執行跨單位聯合稽查，以捍衛民眾公安、食安與環安。另外針對近期鼠疫頻傳，市場處已請各列管市集加強辦理清消，宣導攤商落實攤位清理。

新北市政府市場處長李長奎表示，市府團隊特別在春節前啟動市場稽查專案，針對食安、消安、環安及交通秩序等項目進行全面檢視，確保市民能在優質且規範完善的市場環境中採買年貨過好年。李處長強調，市府平時即嚴格落實「新北市攤販整頓計畫」，不定期會同相關局處辦理強力的聯合稽查，確保營業環境與公共空間秩序。此外，為建構更穩固的安全網絡，每年至少擇定 10 處市場辦理消防演練，從源頭強化攤商的防災救護能力，不僅要讓市民朋友採買時多一份安心，更展現市府捍衛公共安全與消費權益的堅定決心。

市場處表示，為保障年節採買行人安全及救災動線暢通，警察局依據《道路交通管理處罰條例》，針對占道營業及妨礙通行的攤販執行強力取締。其中，樹林區博愛街攤集區之違規行為，警察局現場也開立7張罰單，以具體行動展現維護市場秩序與保障用路人通行權益之決心。

針對年節期間廣受歡迎的熱食、現煮年菜攤商，消防安全亦是本次稽查的重點。市場處強調，攤商應落實自主安全檢查，避免瓦斯洩漏或操作不當引發意外。透過現場宣導與技術指導，協助攤商提升防災意識，杜絕任何公共安全隱患，讓民眾採購熱食更無後顧之憂。

至於食品衛生安全由衛生局進行宣導，嚴禁食品從業人員於調理即食食品時，接續接觸金錢或其他可能造成污染之物品，並同步查核攤商食材（品）衛生及標示情形。現場稽查人員除檢視作業環境清潔，避免食材（品）遭受污染外，也實際檢測攤販冰庫溫度及油炸鍋油溫是否符合規定，以防止食材變質、細菌孳生等食安風險。

因應近期有縣市出現漢他病毒致死案例，市場處已於第一時間啟動各項防疫作為，全面請各市場自治會加強場區清消，包含新北所轄40座市場及攤集場區每日均進行清消作業，確保市場環境衛生。

市場處表示，為提供市民安心、順暢的採買體驗，已請各市場加強維持通行秩序及用火安全，並嚴格把關食材衛生與環境清潔消毒作業；同時呼籲攤商應落實「收攤即清、廚餘不落地、不排入側溝」原則。此外，市場處也與環保局聯手，從源頭杜絕鼠害，確保市場環境整潔，讓市民在安全無虞的氛圍中安心採買，迎接幸福、平安的新春佳節。