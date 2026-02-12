迎新春人潮 三峽長福橋改建 主橋行人通道13日開放

新北市三峽區長福橋改建工程預7月完工，為迎接新春三峽老街與祖師廟人潮，新北市長侯友宜今天前往視察工程進度指出，目前工程進度已達75%，為縮短市民等待期，13日上午6時將率先開放主橋中間6公尺寬人行通道，讓市民提前享受便捷交通，更象徵改建工程邁入新里程。

侯友宜今天視察時指出，長福橋不只是串聯三峽兩岸的通行廊道，更肩負三峽河「防洪安全」與「河岸景觀」的重要任務，透過嶄新的景觀設計，串聯河濱遊憩路線與老街商圈，打造一個兼具防災、休憩與觀光價值的河岸空間，為三峽地區注入全新契機。

他也說，長福橋人行通道於農曆年前開放通行後，希望大家在過年前可以來老街採買年貨，年節期間上新橋走春看風景，體驗寬廣平整的通行空間。

侯友宜指出，自2024年4月舊橋拆除以來，水利局研擬多項配套措施，包括迅速闢建國光路停車場以增加停車供給，並在施工區設置臨時人行便橋，確保市民在施工期間仍能擁有最短的步行路徑，將工程對在地生活的影響降至最低。

水利局長宋德仁表示，當初改建面臨許多阻礙，但在地方溝通與配合下順利進行，由於工程遭遇颱風、午後雷陣雨就需要撤離機具，感謝施工與監造團隊全力執行。

宋德仁說，工程提升梁底高度及將橋墩減至僅剩一處，配合橋台退縮，完工後通水斷面將大幅增加約18%，有效提升防洪效能，並將符合三峽河重現期距100年的防洪保護標準，此外橋梁寬度也由原有的15公尺拓寬至25公尺，提供更寬敞、安全的通行與活動空間，以因應在地居民及假日觀光人潮需求。