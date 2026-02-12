快訊

過年來趟追櫻小旅行 新北推中和烘爐地、土城太極嶺賞櫻期至2月底

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
登高至中和烘爐地可俯瞰大台北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾。圖／新北市景觀處提供
登高至中和烘爐地可俯瞰大台北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾。圖／新北市景觀處提供

步入春暖花開時序，新北市各地櫻花已陸續綻放，正是適合戶外踏青賞花的好時節，新北市景觀處推薦2處賞櫻健行秘境，分別是中和區烘爐地以及土城區太極嶺步道，兩處櫻花皆已盛開，預計花季可持續至2月下旬，推薦民眾安排一趟登山健行與追櫻的春日小旅行。

中和區烘爐地又稱作南勢角山，每到春季時節，通往南山福德宮的S型彎道上，沿途可見成排的山櫻花綻放，讓人驚喜連連。

粉嫩的山櫻花點綴山徑，與鎮守山上的福德正神像及莊嚴的廟宇建築相互映襯，形成自然與人文交織的春日景緻；登高至烘爐地的制高點則可俯瞰大臺北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾，令人心曠神怡，推薦大家來到烘爐地賞櫻、祈福、健行一次滿足。

另一處土城區太極嶺步道，位於冷水坑休閒公園內，一直是在地民眾登山健行的好去處，靠近山嶺頂峰長101階的「櫻花隧道」，步道兩側櫻花已粉嫩盛開，粉紅花海與自然山景相互輝映，行走其間彷彿被粉色浪漫包圍，不僅能近距離欣賞櫻花之美，也能在森林芬多精的環繞下，放鬆身心、促進健康，近年來已成為新北市賞櫻秘境，喜愛健身及戶外運動的民眾千萬別錯過。

土城區太極嶺長101階的「櫻花隧道」，步道兩側櫻花已粉嫩盛開。圖／新北市景觀處提供
土城區太極嶺長101階的「櫻花隧道」，步道兩側櫻花已粉嫩盛開。圖／新北市景觀處提供

相關新聞

臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

重大進展！捷運土城樹林線第一跨預鑄梁成功吊裝

新北捷運土城樹林線CQ890標(樹林段)工程，今天凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，新北捷運工程局長李政安坐鎮第一線，...

過年來趟追櫻小旅行 新北推中和烘爐地、土城太極嶺賞櫻期至2月底

步入春暖花開時序，新北市各地櫻花已陸續綻放，正是適合戶外踏青賞花的好時節，新北市景觀處推薦2處賞櫻健行秘境，分別是中和區...

