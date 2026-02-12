過年來趟追櫻小旅行 新北推中和烘爐地、土城太極嶺賞櫻期至2月底

步入春暖花開時序，新北市各地櫻花已陸續綻放，正是適合戶外踏青賞花的好時節，新北市景觀處推薦2處賞櫻健行秘境，分別是中和區烘爐地以及土城區太極嶺步道，兩處櫻花皆已盛開，預計花季可持續至2月下旬，推薦民眾安排一趟登山健行與追櫻的春日小旅行。

中和區烘爐地又稱作南勢角山，每到春季時節，通往南山福德宮的S型彎道上，沿途可見成排的山櫻花綻放，讓人驚喜連連。

粉嫩的山櫻花點綴山徑，與鎮守山上的福德正神像及莊嚴的廟宇建築相互映襯，形成自然與人文交織的春日景緻；登高至烘爐地的制高點則可俯瞰大臺北地區，山巒、櫻花與城市景觀交織的遼闊視野映入眼簾，令人心曠神怡，推薦大家來到烘爐地賞櫻、祈福、健行一次滿足。