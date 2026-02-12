快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市水利處提醒，台北市河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火。本報資料照片
北市水利處表示，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「台北市公園管理自治條例」，最高可開罰6000元。

水利處指出，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，並依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次2400元至6000元。

水利處河川管理科說明，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣污染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，也引起許多民怨及投訴案件，因此水利處報經市府核定後，自110年7月1日起，台北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。

另外，水利處也提醒民眾，若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向台北市府反映。

相關新聞

臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

春節期間這「規定已改」 做這件事最高可開罰6000元

北市水利處表示，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「台北市公...

北市推動公辦都更 專家：對營建業是助力

台北市長蔣萬安力推公辦都更，專家認為，房市景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是正向助力。不過也有業者觀察，缺工仍嚴峻...

