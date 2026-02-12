春節期間這「規定已改」 做這件事最高可開罰6000元
北市水利處表示，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「台北市公園管理自治條例」，最高可開罰6000元。
水利處指出，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，並依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次2400元至6000元。
水利處河川管理科說明，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣污染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，也引起許多民怨及投訴案件，因此水利處報經市府核定後，自110年7月1日起，台北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。
另外，水利處也提醒民眾，若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向台北市府反映。
