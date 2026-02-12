臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今說，去年依違反空汙法罰58.5萬元，今年初要求業者調整設備保養頻率，對方稱再變更排放口位置、加裝活性碳除味設施，農曆年後裝完。

有民眾在社群發文指出，中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，連環保局也拿他無奈何，打電話給承辦人員說的似乎很有誠意，但是仍是敷衍，直呼「每天處在臭味中，焦慮都把頭髮拔光了。」也附上求助身心科、頭皮明顯禿一大塊的照片。

另外，他通報1999後，環保局環保稽查大隊回應1月29日近中午派員前往稽查，民眾住所略有些許意味，稽查人員要求業者加強空汙防治措施，同日下午2時30分再次派員至現場稽查，經溝通後，業者表示將變更排放口位置。

貼文一出，不少人感同身受。自稱樓上住戶說，極度影響生活、身心健康，不滿業者完全沒為周遭生活的居民著想過，也透露開業前躲躲藏藏不敢掛招牌、直到開業前一周；開業以來，家人和周圍鄰居檢舉過無數遍，現在家裡完全不能開窗戶，連曬衣服的後陽台也是關緊緊、所有窗戶和門的縫隙塞衣服堵住，才勉強不那麼臭。

也有直呼，「真的超臭，臭到連他隔壁7-11裡也真的是一股屎味，完全不是香的臭豆腐味」。其他人指出，該店的味道在對面捷運劍南路站、甚至典華都可聞得到，他不是附近住戶，經過都覺得被影響，無法想像當地居民每天要怎麼生活。

環保局今回應，2024年12月21日店家開幕以來，接獲多件民眾陳情反映異味問題，環保稽查大隊多次稽查及改善，去年2月9日進行「異味汙染物官能測定法」採樣，排放標準10但檢測結果71，依據違反空氣汙染防制法第20條規定，處58.5萬元罰緩並限期改善，4月20日複查未超過管制標準。

環保局說，經查該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，去年下半年零星陳情、今年初前往民眾住所會同稽查，在該址周界外巡視仍有些許異味，稽查人員要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣汙染防制設備保養頻率。

環保局指出，業者稱將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，減少異味產生。後續定期加強稽查，或致電陳情人了解改善狀況，必要時，會同陳情人至生活起居地點稽查，不排除再次啟動執行異味官能測定，違者告發，以維護環境空氣品質。