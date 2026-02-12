聽新聞
北市推動公辦都更 專家：對營建業是助力
台北市長蔣萬安力推公辦都更，專家認為，房市景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是正向助力。不過也有業者觀察，缺工仍嚴峻、建材成本也飆漲，跟不上公家機關推動都更速度。
北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，目前中央的房市管制沒鬆綁，景氣持續低迷，民間建商都縮手或推案慢下來，使得營建廠商蓋房的用量比較少，工班、建材用料等部分較為舒緩，此時政府若能大力推動都更，對於營建業算是正向助力，人力與物力剛好能支援上。
徐茂卿說，至於薪資，工人一天至少三千多元，每月做二十天也有六萬多元，更專業的工作，月薪近十萬元不是問題，工地風吹日曬體力負擔較大，但累積經驗不會被ＡＩ取代，況且逐漸有新工法解決人力問題，營建業仍具潛力適合長遠發展。
不過一名業界人士直言，近年南科及ＡＩ科技業蓬勃發展，許多年輕人首選科技業，也有不少轉行去做月薪四、五萬元的線上作業員，「在缺少人力的情況下，工地只好抬高薪資去搶人。」
他說，台灣出生率逐年降低，電子業在台設廠，恐更吸引大批三十歲上下的族群，可能造成其他行業人力短缺，加上目前年輕人多不願從事工地較勞累的工作，目前工人年齡普遍偏高，四、五十歲已經算很年輕，甚至還有七、八十歲的老師傅還在工地工作，「工地已經出現斷層，但是又不能不用他們。」
