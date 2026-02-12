聽新聞
0:00 / 0:00

北市推動公辦都更 專家：對營建業是助力

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安力推公辦都更，專家認為，房市景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是正向助力。不過也有業者觀察，缺工仍嚴峻、建材成本也飆漲，跟不上公家機關推動都更速度。

北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，目前中央的房市管制沒鬆綁，景氣持續低迷，民間建商都縮手或推案慢下來，使得營建廠商蓋房的用量比較少，工班、建材用料等部分較為舒緩，此時政府若能大力推動都更，對於營建業算是正向助力，人力與物力剛好能支援上。

徐茂卿說，至於薪資，工人一天至少三千多元，每月做二十天也有六萬多元，更專業的工作，月薪近十萬元不是問題，工地風吹日曬體力負擔較大，但累積經驗不會被ＡＩ取代，況且逐漸有新工法解決人力問題，營建業仍具潛力適合長遠發展。

不過一名業界人士直言，近年南科及ＡＩ科技業蓬勃發展，許多年輕人首選科技業，也有不少轉行去做月薪四、五萬元的線上作業員，「在缺少人力的情況下，工地只好抬高薪資去搶人。」

他說，台灣出生率逐年降低，電子業在台設廠，恐更吸引大批三十歲上下的族群，可能造成其他行業人力短缺，加上目前年輕人多不願從事工地較勞累的工作，目前工人年齡普遍偏高，四、五十歲已經算很年輕，甚至還有七、八十歲的老師傅還在工地工作，「工地已經出現斷層，但是又不能不用他們。」

延伸閱讀

彰銀：新年聚焦高資產客群 理專人力增至500人

北市民間工程土方增去化方式 3萬方可送台北港

北市隨機殺人案助滅火 消防局表揚梁文銓義舉

北市中山警一周連破3間賭場逮52名賭客 73阿歲嬤被送辦

相關新聞

新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資...

智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化...

北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能...

北市推動公辦都更 專家：對營建業是助力

台北市長蔣萬安力推公辦都更，專家認為，房市景氣仍低迷，政府大力推都更，對於營建業是正向助力。不過也有業者觀察，缺工仍嚴峻...

網購竟買得到獸鋏、山豬吊 新北動保召開網路電商平台會議防堵販售

隨著民眾消費型態改變，大多數商品都可由網路販售取得，新北市動保處近日邀集農業部動物保護司、數位發展部數位產業署、民意代表...

民間土方可運棄台北港 北市再出招解去化瓶頸

中央土方清運新制上路爆「土方之亂」，台北市副市長李四川今談及5項解方，包含都更、危老案廢土可直接送到台北港等。北市建管處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。