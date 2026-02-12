聽新聞
北市大都更時代啟動 推十案公辦都更

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）出席「都更領航、節能降稅」記者會，宣布新政。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席「都更領航、節能降稅」記者會，宣布新政。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安力推「大都更時代」，昨宣布推出十案公辦都更，包括信維整宅、南港產專區等指標案，且率全國之先，推「房屋稅節能減稅」新政，只要七月一日起，首度取得建築物節能標章一級的房屋，就享有房屋稅減稅百分之五優惠。

蔣萬安等人昨出席「都更領航Ｘ節能降稅」記者會，住都中心綜合事業部主任夏翠蒂說，今年再提升招商件數，推出十處更新基地，協助一四四五戶住戶的社區進入公辦都更重建程序，預計帶動四百六十八億元以上投資金額，總銷售金額上看千億元。

十案分別是，環狀線南環段Ｙ4站通過的文山區埤腹新村、大安區信義市場、中正區臨沂段。

整宅部分，南機場整宅單元四與五，一個月內啟動公辦都更招商程序，還有涉及四百九十戶產權的信維整宅是完整街廓的千坪基地，戶數龐大、產權結構複雜，但僅一一五天即完成九成以上模擬選配。

另外，蔣萬安推動「節能降稅」新政，財政局長胡曉嵐表示，北市要達到二○五○年淨零排放的目標，關鍵之一就在建築物；財政局優惠對象鎖定節能標章「第一級、第一+級（近零碳）或第○級（淨零）」的房屋，可減房屋稅價百分之五。

她舉例，屋齡八年、十層樓、每層二戶的商辦大樓為鋼骨造，每戶每年房屋稅原是八十萬元，經取得建築能效標示第一+級證書後，馬上節省四萬元房屋稅，十年省四十萬元，全棟二十戶共省稅八百萬元。

她指出，住都中心今年招商十件公辦都更案，都必須達第一級以上建築能效標示，意即都是財政局減稅對象。

