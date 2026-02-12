聽新聞
智慧防災預警系統 6月上線 新北下水道也能「拉警報」

聯合報／ 記者張策／新北報導
施工團隊在汙水管線安裝液位計。圖／新北市水利局提供
新北市汙水接管戶數破一百二十七萬戶，市府目標是今年達成一百三十萬戶、二○三○年提升至一百四十萬戶，並同步導入智慧科技強化防災能力。水利局建置「汙水下水道智慧預警系統」，這套被形容為「會報警」的系統，賦予汙水管線預知災害能力，預計今年六月上線，提升汙水系統即時監控與預警效能。

智慧預警系統是透過介接氣象、水情資料，以及八里廠上游汙水抽水站、管線與液位計等資訊，運用水理演算與統計分析，掌握八里汙水收集系統的整體負荷能力，並依液位變化即時監控，提供抽水站操作與調度的參考依據。

水利局指出，系統可結合各管線液位計監測數值與水理分析結果，推算上游汙水流入場站的到達時間，最早可提前約三十分鐘預報，操作人員在降雨初期就能預估管線水位變化，提前進行抽水與調度等應變作業，提升面對暴雨的應變效率與防災能力。

水利局說，今年六月將率先於八里汙水收集系統上線，服務範圍涵蓋新店、中和、永和、樹林、蘆洲、汐止、五股、三重、土城、板橋、新莊及八里等區，未來持續優化智慧監控與預警機制，強化韌性。

