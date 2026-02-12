聽新聞
新北國際AI+園區 汙水下水道系統促參啟動

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市經發局昨舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約，市長侯友宜出席見證。記者江婉儀／攝影
新北市經發局昨舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約，市長侯友宜出席見證。記者江婉儀／攝影

新北市府在林口推新北國際AI+智慧園區，園區汙水下水道系統民間促參案昨簽約，投資逾九億元，透過BTO模式引進民間專業與資源，二○二九年完工啟用後，每天可處理四千七百噸生活與事業廢水，回收率至少七成，回收水可提供廠商穩定的二等水來源，在枯水期能確保高科技廠、半導體廠不會因缺水影響生產，也可將處理過程產生的有機汙泥，製成磚塊或混凝土原料，落實循環經濟。

新北有全台近四分之一的製造業與資通訊產業實力，是AI時代企業設點重鎮。新北市長侯友宜昨出席見證簽約，他說，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對於用地條件、環境品質與營運穩定度的要求愈來愈高，完善汙水下水道系統成為產業園區吸引企業落地的重要指標。

合作廠商、建越科技董事長賴桂杉表示，工程使用「MLE改良式除氮技術」，是高效率、高階的生物系統處理程序，系統包含氧化池、過濾等多道工序，能將廢水轉化為可使用的再生水。處理後的水資源會依濃度分級應用，高品質回收水供園區廠商使用，濃度較高、含養分較多的水用於周邊綠地或高爾夫球場澆灌。外觀設計翻轉傳統汙水廠刻板印象，展現水資源中心新形象。

為何採用BTO模式，賴桂衫說，經費由新北市府出資，非民間自籌，產權歸屬市府，建越科技負責建造，完工後產權移轉市府，後續再委託建越科技做後續維護及營運。經發局說明，此案由市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟的工程技術與營運管理經驗，有助加速建設期程、提升營運效率，減輕政府財政負擔。

經發局指出，新北匯聚技嘉、鴻海、研揚、台聚等關鍵大廠，Google、ASML等國際科技巨擘也相繼設點，產業群聚效應顯著。新北國際AI+智慧園區的定位，不僅提供產業用地，更是完整產業生態系的重要平台，汙水處理系統則是優化產業鏈一塊拼圖。

