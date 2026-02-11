防堵非洲豬瘟有違失…中市府4前局處長遭彈劾 市府：尊重監院職權

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市農業局前局長張敬昌（中）、環保局前局長陳宏益（左）等4人因防範非洲豬瘟不力，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，台中市政府表示，尊重監院職權與司法程序。圖／聯合報系資料照
台中市農業局前局長張敬昌（中）、環保局前局長陳宏益（左）等4人因防範非洲豬瘟不力，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，台中市政府表示，尊重監院職權與司法程序。圖／聯合報系資料照

台中市去年爆發全台首起非洲豬瘟監察院通過對4名相關時任局處首長彈劾，包含農業局前局長張敬昌、環保局前局長陳宏益等人。台中市政府表示，尊重監察院的職權，市府先前已經嚴懲相關人員，張、陳均已被免去首長職務。

監察院彈劾對象為張敬昌、陳宏益、動保處前處長林儒良、動保處時任組長周百俊。監院表示，張敬昌公布疫調資訊反覆錯誤且監督所屬機關防疫不力，陳宏益稽查廚餘不力並在疫情初期指示以挖坑方式去化廚餘，林儒良和周百俊因循敷衍延誤採檢時間，造成全國養豬業損失21億餘元，依法彈劾並送懲戒法院。

台中市政府表示，針對監察院彈劾張敬昌等4人並移送懲戒法院，尊重監院依照職權的彈劾與後續司法程序；這4人均已被市府嚴懲，免去機關首長等職務，其他涉有疏失的人員，也都已依法完成行政懲處。

監察院 非洲豬瘟 台中市
