淡水區鄧公里大師揮毫寫春聯 復刻民歌同樂迎新年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
鄧公里寫春聯迎新春活動，讓大家提前感受過年氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供
鄧公里寫春聯迎新春活動，讓大家提前感受過年氛圍。 圖／紅樹林有線電視提供

再幾天就是農曆新年，為了讓大家提前感受過年氣氛，新北市淡水區鄧公里由里長舉辦寫春聯迎新春活動，里長不僅是特別邀請到了陳金海等四大知名書法老師揮毫獻藝，現場墨香滿滿、年味十足，更舉辦復刻民歌五十，邀請民眾以及貴賓參與一起上台演唱，陪大家一起迎新年，溫馨又感動。

一筆一劃，大家聚精會神，專注在毛筆上，鄧公里長邱美津表示，這次為了讓大家感受特別的過年回憶，舉辦民歌演唱活動，讓現場氣氛可是非常熱鬧，另外還有小朋友動手寫春聯，一起參與親子活動，增添過年氣氛。

邱美津說這次邀請到了許多老師，不只是寫書法，更可以將藝術與創意結合在春聯文字當中，相當特別，鄧公里藉由里長的活動，讓大家來除舊佈新，感受年節。現場民眾排隊，要等待書法老師所寫的春聯，讓大家有春聯可拿，而且還是客製化的春聯，藉由這個機會，讓大家感受不一樣的過年氣氛。

春聯 過年
