北市民間工程土方增去化方式 3萬方可送台北港

營建剩餘土石方處理方式受關注，台北市副市長李四川今天表示，經與行政院及內政部討論，未來除了都更及危老私人建案土方可送台北港，達3萬方的民間工程也可經推薦進港。

台北市住宅及都市更新中心與財政局今天舉辦「都更領航X節能降稅」記者會，兼任台北市住都中心董事長的台北市副市長李四川出席致詞，談及土方議題。

李四川說，他近期跟行政院及內政部討論許久，有幾點結論要向開發單位及建築師報告，首先是都更及危老的私人建案土方，將來可由都更處及建管處推薦進台北港處理。

其餘私人建案土方，李四川說，台北市有8家土石方資源堆置處理場可協助，但僅1家的暫存容量符合進港資格，與行政院協調後，將讓土資場在台北港租地，解決此困境。此外，可進台北港的民間工程土方量將下修，從原先國土署公告的5萬方調降到3萬方。

李四川最後表示，他日前在行政院會上建議，台北港每年只收數百萬方的土石方，但雙北每年土方量就約達2000萬方，現在的量能明顯不足，應提高台北港收受上限，而環境部也表達願意協助處理環評議題，若順利打開此天花板，就能解決雙北廢土問題。

台北市建築管理工程處長虞積學表示，市府在昨天公告民間工程運送營建剩餘土方至台北港的推薦機制及回饋金基準，後續將視執行情形滾動檢討、精進，盼在確保土方流向並兼顧環境安全、市場穩定前提下，以透明、嚴謹的管理制度支持各項建設順利推動。