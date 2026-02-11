新北文化走春初二馬力全開 迎春轉好運抽福袋

迎接2026馬年，新北市文化局今天表示，18日至22日推出文化走春活動，串聯6個博物館與林家花園辦理打卡送徽章、消費滿額轉扭蛋及福袋抽獎，邀民眾春節走訪博物館迎好運。

新北市文化局今天在市政會議表示，文化走春活動11日至15日暖身開跑。民眾走訪新北市立黃金博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、坪林茶業博物館，及國定古蹟林本源園邸（林家花園）等，完成指定打卡留言，可兌換限量「新北博徽章」。

文化局說，2月18日（春節初二）至22日（初六）文化走春活動正式登場，民眾於各館當天消費滿新台幣500元發票，可參加「轉好運扭蛋」一次，獎品包括馬年吊飾、限定印章及公仔等，每館每天限量100份。此外，民眾與「馬力全開禮物盒」合影，上傳至文化局官方臉書Facebook指定貼文並留言，可兌換馬年貼紙，並有機會抽中「美學廊帶福袋大禮包」。

各館春節也推限定活動，十三行博物館每天下午安排親子戲劇、打擊及扯鈴演出；黃金博物館辦理馬年明信片與斗方DIY；淡水古蹟博物館推出「夢遊抓馬」活動，民眾於個人臉書Facebook或IG限時動態分享與藝術裝置合照，並標註官方帳號可兌換飲品。

鶯歌陶瓷博物館舉辦「金馬陶趣」系列活動；新北市美術館春節大年初二至初四辦理「新馬吉」新春市集；坪林茶業博物館推出迎賓茶與競賽；林本源園邸安排接財神及傳統戲曲演出。文化局邀民眾春節走進博物館，以文化開啟新年旅程。