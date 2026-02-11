席開百桌圍爐 淡水關懷弱勢協會連19年送暖不間斷

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水關懷弱勢協會長期串聯在地愛心資源與志工力量，連續19年舉辦歲末圍爐活動。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水關懷弱勢協會長期串聯在地愛心資源與志工力量，連續19年舉辦歲末圍爐活動。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆春節將至，新北市淡水區關懷弱勢協會舉辦「淡水區寒冬送暖歲末圍爐」活動，席開101桌，邀請淡水區獨居長者、身心障礙朋友、單親家庭及低收入戶等弱勢族群齊聚一堂，共計關懷836戶家庭。透過圍爐餐敘與年節團聚的形式，期盼在寒冬歲末為弱勢家庭送上實質關懷，陪伴他們迎接新的一年。

新北市副市長朱惕之親臨現場，肯定蔡錦賢理事長及協會多年來深耕北海岸、關懷弱勢的付出。他表示，北海岸冬季氣候嚴峻，但協會長期投入關懷行動，為地方注入穩定而溫暖的力量，展現民間公益的深厚能量。

新北市淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，協會自成立以來，長期串聯在地愛心資源與志工力量，已連續19年舉辦歲末圍爐活動，希望透過持續不間斷的陪伴，讓弱勢族群在重要節日中不被遺忘。

除圍爐活動外，協會也準備每戶2,000元關懷金，並發放愛心米、衣物、小家電及民生物資，同時提供義診服務；淡水新興福德宮亦加碼提供每戶1,000元關懷金，讓每戶家庭共可領取3,000元關懷金。活動現場並安排舞蹈、現代音樂及傳統樂器表演，增添年節氣氛，讓參與民眾在輕鬆溫馨的氛圍中提前感受新春喜氣。

社會局長李美珍指出，淡水區關懷弱勢協會多年來持續推動三節關懷，已成為在地弱勢家庭重要的支持力量。透過整合社會資源，協會每年募集善款規模達千萬元，讓公益效益發揮最大化，並曾榮獲「最佳領航奉獻獎」肯定，期盼此一公私協力的成功經驗，能號召更多團體投入，讓社會關懷持續擴散至更多需要的角落。

淡水 公益
