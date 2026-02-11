年關近關心獨居長輩 汐止青商會、華山送年菜

下禮拜就要過年了，汐止青商會關心獨居長輩，不但認購了華山基金會70份的年菜，並且趕在過年前，今(11)日把年菜送到長輩的手中，還不忘提醒長輩們要穿的保暖、顧好身體，並且也幫長輩戴上毛帽保暖，讓他們好開心，直說有滿滿的愛心，過年不孤單。

汐止青商會會長廖子毅提到，歲末年終跟華山基金會每年都有合作，捐年菜給獨居老人，過年快到了，也來關心長輩，有沒有吃飽、穿暖，幾乎每一年都會捐大約70份的年菜給華山基金會，一起合作，一起關心在地汐止區的獨居長者。

本身也是汐止青商會會員的國民黨汐止黨部主委陶威中也一起加入為獨居長輩送暖，並表示，今天跟青商會還有華山基金會以及國民黨汐止區黨部，一起來關心汐止地區弱勢的長輩，青商會捐了年菜，同時也代表國民黨汐止黨部致贈長輩加菜金，讓他們暖暖過年。

汐止華山基金會站長趙尹縈指出，感謝各方的幫助，今年給獨居長輩的年菜，另外還有低收的部分，非常謝謝善心人士及今天青商會一起送年菜，讓汐止站的老人過一個溫暖的過年。