汐止區自強里書法班揮毫 民眾索取春聯迎新年

年關近，汐止區自強里書法班和里辦公處聯合舉辦迎春揮毫活動，現場有老師、還有學員一起寫春聯送給民眾，當天汐止區長林慶豐還有里長也到場，並且一起提筆寫春聯，讓活動中心充滿濃濃的過節氣氛。

就要過年了，一進到自強市民活動中心，充滿著濃濃的過年氣氛，汐止區自強里書法班和里辦公處聯合舉辦迎春揮毫活動，在三樓結合書法展，當然，要過年了，也要應應景，只見桌上及牆上擺滿了各式各樣的吉祥春聯，從春、滿到門聯通通有，還有結合今年是馬年，像是吉馬舞春、馬到功成等吉祥話都有，有的還結合金馬，好喜氣，這一天汐止區長及里長也到場，並且拿起毛筆揮毫，寫了馬字的春聯。

自強里長康金龍說，舉辦迎春揮毫活動，就知道新的一年快到了，每一年都會舉辦寫春聯的活動，里民都爭相來拿春聯回去張貼，迎接馬年，祝福大家馬年行大運。

汐止區長林慶豐提到，非常高興能來參加自強里書法班的成果展，看到學員一年以來豐碩的成果，也歡迎有興趣的朋友都能報名參加，此外，他們在今年也會到汐止區公所藝文走廊展出，歡迎書法同好能一起來參與。

二樓則是老師、學員一起在現場寫春聯，里民們也在看了一圈後，選自己喜歡的書寫，不輸專業的春聯，讓民眾愛不釋手，就要過年了，也趕緊挑幾張要回家貼，增添喜氣。有因應馬年的金馬迎春或是馬年富貴，最後還灑上金粉，更喜氣，還會現場畫插圖，讓春聯更活潑生動，每年自強里書法班的春聯，都好受歡迎，自強里免費大方送，和大家一起迎接新的一年。