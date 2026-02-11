快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

汐止區自強里書法班揮毫 民眾索取春聯迎新年

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
自強里書法班的春聯免費大方送，和大家一起迎接新的一年。 圖／觀天下有線電視提供
自強里書法班的春聯免費大方送，和大家一起迎接新的一年。 圖／觀天下有線電視提供

年關近，汐止區自強里書法班和里辦公處聯合舉辦迎春揮毫活動，現場有老師、還有學員一起寫春聯送給民眾，當天汐止區長林慶豐還有里長也到場，並且一起提筆寫春聯，讓活動中心充滿濃濃的過節氣氛。

就要過年了，一進到自強市民活動中心，充滿著濃濃的過年氣氛，汐止區自強里書法班和里辦公處聯合舉辦迎春揮毫活動，在三樓結合書法展，當然，要過年了，也要應應景，只見桌上及牆上擺滿了各式各樣的吉祥春聯，從春、滿到門聯通通有，還有結合今年是馬年，像是吉馬舞春、馬到功成等吉祥話都有，有的還結合金馬，好喜氣，這一天汐止區長及里長也到場，並且拿起毛筆揮毫，寫了馬字的春聯。

自強里長康金龍說，舉辦迎春揮毫活動，就知道新的一年快到了，每一年都會舉辦寫春聯的活動，里民都爭相來拿春聯回去張貼，迎接馬年，祝福大家馬年行大運。

汐止區長林慶豐提到，非常高興能來參加自強里書法班的成果展，看到學員一年以來豐碩的成果，也歡迎有興趣的朋友都能報名參加，此外，他們在今年也會到汐止區公所藝文走廊展出，歡迎書法同好能一起來參與。

二樓則是老師、學員一起在現場寫春聯，里民們也在看了一圈後，選自己喜歡的書寫，不輸專業的春聯，讓民眾愛不釋手，就要過年了，也趕緊挑幾張要回家貼，增添喜氣。有因應馬年的金馬迎春或是馬年富貴，最後還灑上金粉，更喜氣，還會現場畫插圖，讓春聯更活潑生動，每年自強里書法班的春聯，都好受歡迎，自強里免費大方送，和大家一起迎接新的一年。

馬年 春聯 汐止
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中醫大附醫揮毫贈春聯 首辦年節活動向醫護致謝

故宮南院馬年新展登場 以「百駿生態」單元展開

有洋蔥！連26年義賣春聯台中大業藝能館「送愛到十方」身障藝術家響應

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

相關新聞

網購竟買得到獸鋏、山豬吊 新北動保召開網路電商平台會議防堵販售

隨著民眾消費型態改變，大多數商品都可由網路販售取得，新北市動保處近日邀集農業部動物保護司、數位發展部數位產業署、民意代表...

民間土方可運棄台北港 北市再出招解去化瓶頸

中央土方清運新制上路爆「土方之亂」，台北市副市長李四川今談及5項解方，包含都更、危老案廢土可直接送到台北港等。北市建管處...

台灣也看得到 「台版富良野」北投社三層崎花海情人節前開幕

被譽為「台版富良野」的北投社三層崎花海今天開幕，花期2月11日至3月15日，民眾無需門票，隨時可走進花海，且今年首度串聯...

情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

迎接西洋情人節，新北市高灘處在新北大都會公園辰光橋推出情人節限定光雕展「童話夢境 星戀光影」，自2月14日起登場，結合橋...

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

輝達落腳北士科今完成簽約，外界關注副市長李四川動向。市長蔣萬安今上午與李同場出席新政「都更領航、節能降稅」記者會，蔣致詞...

新北國際AI結合智慧園區汙水下水道BTO案啟動 估2029年完工

新北市經發局今舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，市長侯友宜宣布，新北是全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。