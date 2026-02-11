網購竟買得到獸鋏、山豬吊 新北動保召開網路電商平台會議防堵販售

隨著民眾消費型態改變，大多數商品都可由網路販售取得，新北市動保處近日邀集農業部動物保護司、數位發展部數位產業署、民意代表及各電商平台召開「管制獸鋏及金屬套索等違禁物品」會議，擬定網路販售違法物品案件通報、下架、停權流程及獎勵民眾繳交獸鋏及金屬套索機制。

動保處統計，近3年查獲販賣獸鋏3件、販賣山豬吊成品或零件5件，未申請許可證販售動物用藥品20件，並發現有不肖業者利用他人個資建立人頭帳號。

其中，已查獲朱姓業者在蝦皮、露天、PChome等多處電商通路平台，持續以不同賣家帳號，販賣包含山豬吊成品及組裝零件，如踏板、強力彈簧、金屬套索等，已違反新北市動保自治條例規定，動保處於2022年至2025年間已合計開罰31萬5000元。

為避免網路販售成為非法販售犯罪溫床，動保處主動召集電商平台業者召開「管制獸鋏及金屬套索等違禁物品」會議，確立網路販售違法物品案件通報、下架、停權流程。

動保處接獲違規通報後，需立即啟動相關機制，發函電商平台協助商品下架或函轉所轄縣市政府，後續依法約談賣家，查證違規屬實將依法開罰，嚴重者將請電商平台對該賣家停權處分，涉及身分不實者將移送警察局及地檢署依刑法及個人資料保護法查處。

此外，獸鋏及山豬吊使用地點常位於人煙罕至的農牧區或山區，因缺乏監視設備難以追查源頭使用者。動保處研擬民眾繳交獸鋏及金屬套索獎勵機制，民眾發現山豬吊或補獸鋏時，切勿直接以手腳觸碰，可使用竹竿或長棍遠距離觸發踏板及套索，再將踏板自土中挖起即完成移除，拆除時需使用手套避免割傷，移除後的陷阱可送交至動保處或各動物之家。