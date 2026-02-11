汐止在地企業做愛心 捐白米、發熱衣助弱勢暖暖過年

過年前，社會處處有溫暖，汐止區在地企業基龍米克斯公司，在新北市議員白珮茹的牽線下，捐贈成人發熱衣200件及平安米200包，今(11)日，在汐止區公所舉行寒冬送暖物資捐贈活動，以實際行動關懷汐止區弱勢家庭、獨居長輩及遊民朋友，讓更多需要幫助的民眾能夠感受到社會的溫暖與支持。

汐止區長林慶豐表示，基龍米克斯股份有限公司此次慷慨捐贈成人發熱衣200件及平安米200包，讓更多需要幫助的民眾能夠感受到社會的溫暖與支持。這不僅是一份物資的捐助，更是一份難能可貴的愛心與責任感。 也要特別感謝白珮茹議員的愛心串聯，一起關注社會弱勢，為地方注入正向力量。本次捐贈物資，將妥善分配至本所實物銀行及慈善團體等共5個單位，確保物資能夠即時、有效地送到真正需要的人手中，發揮最大的社會效益。

新北市議員白珮茹服務處主任陳志明提到，今天非常感謝汐止在地企業基龍米克斯，它是國內第一家做基因檢測的生技公司，長年來都捐贈物資，協助在地弱勢家庭。

基龍米克斯公司董事長周孟賢指出，盡企業的社會責任，也希望公司同仁在心有餘力的同時，一起參與一些善舉，所以每年都會選擇10家致贈單位，做一定比例的捐贈，依照各區的需要，採購必須的物資，希望善的循環，正能量的推動，讓社會更美好。