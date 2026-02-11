快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣也看得到 「台版富良野」北投社三層崎花海情人節前開幕

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
被譽為「台版富良野」的北投社三層崎花海今天開幕。圖／北市公園處提供
被譽為「台版富良野」的北投社三層崎花海今天開幕。圖／北市公園處提供

被譽為「台版富良野」的北投社三層崎花海今天開幕，花期2月11日至3月15日，民眾無需門票，隨時可走進花海，且今年首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，打造一條結合花海、櫻花與城市風景的情人節和走春「春日賞花路線」。

北市公園處表示，三層崎花海以最絢麗的花彩迎接馬年到來，由薰衣草、鼠尾草、五彩石竹、四季秋海棠、火焰雞冠花等彩色花卉結合斜坡地景，展翅成為守護整個北投地區的象徵「大冠鷲」，守護所有人的新年願望。

公園處指出，今年的三層崎花海不同於一般花展，以「全日表演、全場活躍、全民共創」的精神，將開幕活動擴大舉辦為「園遊日」，邀請全民同樂，歡慶春日到來。

另外，主辦單位也為一年一度的花海準備了精美紀念品，以「風、守護」為發想，設計「花願風車」、寓意前途擴展發展無量的「花盛の扇」，還有為農曆春節特別設計的「走馬．看花紅包袋」，只要在花海現場填寫問卷，就可以免費領取，讓參與民眾延續花海感動、在新的一年把祝福帶回家。

公園處指出，來到北投，除了欣賞三層崎公園美麗的彩色花海，同時也可跟著「花海散步地圖」走，到「北投溫泉博物館」認識從古到今的浴場文化，到訪「地熱谷」欣賞終年熱氣蒸騰的景色，並認識特有礦物「北投石」。

此外，公園處更與27間特約商家合作，內容涵蓋泡湯、餐食、浴衣租借、伴手禮等多樣選擇。民眾出示「花開正好招待圖」，即可於合作店家獲得指定優惠。

北投 馬年 設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

Coupang酷澎火箭速配不打烊 情人節、農曆春節送禮神隊友

北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

草嶺石壁櫻花季　走進雲林最盛大的春日花海

相關新聞

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

輝達落腳北士科今完成簽約，外界關注副市長李四川動向。市長蔣萬安今上午與李同場出席新政「都更領航、節能降稅」記者會，蔣致詞...

台灣也看得到 「台版富良野」北投社三層崎花海情人節前開幕

被譽為「台版富良野」的北投社三層崎花海今天開幕，花期2月11日至3月15日，民眾無需門票，隨時可走進花海，且今年首度串聯...

情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

迎接西洋情人節，新北市高灘處在新北大都會公園辰光橋推出情人節限定光雕展「童話夢境 星戀光影」，自2月14日起登場，結合橋...

新北國際AI結合智慧園區汙水下水道BTO案啟動 估2029年完工

新北市經發局今舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，市長侯友宜宣布，新北是全國...

汙水下水道也能報警 新北智慧預警系統6月上線迎戰暴雨

新北市汙水接管戶數已突破127萬戶，市府目標今年達成130萬戶、2030年提升至140萬戶，並同步導入智慧科技強化防災能...

春節假期來臨 新北超前部署、交通醫療治安全面到位

農曆春節將至，新北市政府今在市政會議提出「馬祥厚運一新北2026迎新春」專題報告，全面盤點春節連假期間市政服務整備情形。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。