台灣也看得到 「台版富良野」北投社三層崎花海情人節前開幕

被譽為「台版富良野」的北投社三層崎花海今天開幕，花期2月11日至3月15日，民眾無需門票，隨時可走進花海，且今年首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園兩大園區，打造一條結合花海、櫻花與城市風景的情人節和走春「春日賞花路線」。

北市公園處表示，三層崎花海以最絢麗的花彩迎接馬年到來，由薰衣草、鼠尾草、五彩石竹、四季秋海棠、火焰雞冠花等彩色花卉結合斜坡地景，展翅成為守護整個北投地區的象徵「大冠鷲」，守護所有人的新年願望。

公園處指出，今年的三層崎花海不同於一般花展，以「全日表演、全場活躍、全民共創」的精神，將開幕活動擴大舉辦為「園遊日」，邀請全民同樂，歡慶春日到來。

另外，主辦單位也為一年一度的花海準備了精美紀念品，以「風、守護」為發想，設計「花願風車」、寓意前途擴展發展無量的「花盛の扇」，還有為農曆春節特別設計的「走馬．看花紅包袋」，只要在花海現場填寫問卷，就可以免費領取，讓參與民眾延續花海感動、在新的一年把祝福帶回家。

公園處指出，來到北投，除了欣賞三層崎公園美麗的彩色花海，同時也可跟著「花海散步地圖」走，到「北投溫泉博物館」認識從古到今的浴場文化，到訪「地熱谷」欣賞終年熱氣蒸騰的景色，並認識特有礦物「北投石」。

此外，公園處更與27間特約商家合作，內容涵蓋泡湯、餐食、浴衣租借、伴手禮等多樣選擇。民眾出示「花開正好招待圖」，即可於合作店家獲得指定優惠。