情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

迎接西洋情人節，新北市高灘處在新北大都會公園辰光橋推出情人節限定光雕展「童話夢境 星戀光影」，自2月14日起登場，結合橋體結構與河濱休憩空間，以愛情、童話與互動體驗為主題，打造宛如星河與夢境交織的光影場景，邀請情侶、親子與民眾共度甜蜜夜晚。

辰光橋位於三重雙捷交會站，橋體設計以牛郎織女重逢為意象，雙層雙曲線橋台宛如蜿蜒銀河，象徵跨越時空的相遇與相守。高灘處指出，辰光橋情人節光雕展多年來與新北燈會展期相互呼應，已成為新北市夜間具代表性的浪漫地標之一。

高灘處長黃裕斌表示，今年光雕展以「童話夢境 星戀光影」為主軸，透過層次豐富的燈光設計與互動裝置，營造沉浸式的夜間體驗，讓市民在熟悉的橋梁場域中，看見截然不同的城市風貌，重新感受城市中的浪漫氛圍。

展區內容包括橋面鋪設水波紋燈光的「星戀步橋」，光影隨行人腳步流動，搭配星星燈串，營造儀式感；延伸至河濱的「星戀草坪座」，以柔和燈串與蝴蝶、蜻蜓燈飾，成為拍照與停留的熱門打卡點。橋中央「心境奇域」則以童話風格打造奇幻場景，結合愛心燈片、流星光影與撲克牌愛心元素，讓民眾彷彿走進夜晚的秘密國度。

此外，辰光橋沿線亦規畫多處互動拍照節點，包括「心動之光」、「星語步道」與「幸福定點」，結合星座投影、心形光雕與LOVE意象；「陽光戀曲」與「戀影飛舞」則以拱門光廊及飛舞的蝴蝶、雀鳥燈飾，串聯整體動線，為夜間漫步增添溫暖氛圍。

住在蘆洲的情侶林先生與王小姐表示，每年都期待辰光橋光雕展的不同主題，走在橋上搭配各式情人節元素，浪漫氛圍十足，今年展期橫跨春節與新北燈會，預期將吸引不少人潮，十分期待實際展出效果。