快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

聽新聞
0:00 / 0:00

情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
星戀步橋。圖／新北市高灘處提供
星戀步橋。圖／新北市高灘處提供

迎接西洋情人節，新北市高灘處在新北大都會公園辰光橋推出情人節限定光雕展「童話夢境 星戀光影」，自2月14日起登場，結合橋體結構與河濱休憩空間，以愛情、童話與互動體驗為主題，打造宛如星河與夢境交織的光影場景，邀請情侶、親子與民眾共度甜蜜夜晚。

辰光橋位於三重雙捷交會站，橋體設計以牛郎織女重逢為意象，雙層雙曲線橋台宛如蜿蜒銀河，象徵跨越時空的相遇與相守。高灘處指出，辰光橋情人節光雕展多年來與新北燈會展期相互呼應，已成為新北市夜間具代表性的浪漫地標之一。

高灘處長黃裕斌表示，今年光雕展以「童話夢境 星戀光影」為主軸，透過層次豐富的燈光設計與互動裝置，營造沉浸式的夜間體驗，讓市民在熟悉的橋梁場域中，看見截然不同的城市風貌，重新感受城市中的浪漫氛圍。

展區內容包括橋面鋪設水波紋燈光的「星戀步橋」，光影隨行人腳步流動，搭配星星燈串，營造儀式感；延伸至河濱的「星戀草坪座」，以柔和燈串與蝴蝶、蜻蜓燈飾，成為拍照與停留的熱門打卡點。橋中央「心境奇域」則以童話風格打造奇幻場景，結合愛心燈片、流星光影與撲克牌愛心元素，讓民眾彷彿走進夜晚的秘密國度。

此外，辰光橋沿線亦規畫多處互動拍照節點，包括「心動之光」、「星語步道」與「幸福定點」，結合星座投影、心形光雕與LOVE意象；「陽光戀曲」與「戀影飛舞」則以拱門光廊及飛舞的蝴蝶、雀鳥燈飾，串聯整體動線，為夜間漫步增添溫暖氛圍。

住在蘆洲的情侶林先生與王小姐表示，每年都期待辰光橋光雕展的不同主題，走在橋上搭配各式情人節元素，浪漫氛圍十足，今年展期橫跨春節與新北燈會，預期將吸引不少人潮，十分期待實際展出效果。

高灘處指出，辰光橋情人節主題光雕展自2月14日起至3月22日展演，共38天，每晚6時至10時點燈，歡迎民眾多加利用大眾運輸，攜手親友走進辰光橋，在光影流轉間留下屬於彼此的童話回憶。

心動之光／星語步道。圖／新北市高灘處提供
心動之光／星語步道。圖／新北市高灘處提供
光影情人橋。圖／新北市高灘處提供
光影情人橋。圖／新北市高灘處提供
心境奇遇·1314光之告白。圖／新北市高灘處提供
心境奇遇·1314光之告白。圖／新北市高灘處提供
戀光裝置-心動光籠。圖／新北市高灘處提供
戀光裝置-心動光籠。圖／新北市高灘處提供

情人節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

情人節送禮新提案！杜拜巧克力搭微醺酒款 大全聯一次購足

情人節送巧克力別只看外表 5%這個數字暗藏法律紅線

Coupang酷澎火箭速配不打烊 情人節、農曆春節送禮神隊友

情人節限定！疾管署推出「愛滋自我篩檢」折101元 專屬優惠碼曝光

相關新聞

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

輝達落腳北士科今完成簽約，外界關注副市長李四川動向。市長蔣萬安今上午與李同場出席新政「都更領航、節能降稅」記者會，蔣致詞...

情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

迎接西洋情人節，新北市高灘處在新北大都會公園辰光橋推出情人節限定光雕展「童話夢境 星戀光影」，自2月14日起登場，結合橋...

新北國際AI結合智慧園區汙水下水道BTO案啟動 估2029年完工

新北市經發局今舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，市長侯友宜宣布，新北是全國...

汙水下水道也能報警 新北智慧預警系統6月上線迎戰暴雨

新北市汙水接管戶數已突破127萬戶，市府目標今年達成130萬戶、2030年提升至140萬戶，並同步導入智慧科技強化防災能...

春節假期來臨 新北超前部署、交通醫療治安全面到位

農曆春節將至，新北市政府今在市政會議提出「馬祥厚運一新北2026迎新春」專題報告，全面盤點春節連假期間市政服務整備情形。...

輝達進駐北士科簽約 李四川：若順利中午前完成

輝達台灣總部進駐北士科T1718基地案，台北市長蔣萬安表示，希望今天就有好消息，請大家拭目以待；台北市副市長李四川則說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。